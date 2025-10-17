U Týna nad Vltavou by se mohlo nacházet nebezpečné zvíře. Hledá ho policie

Údajným pozorováním kočkovité šelmy, snad pumy, se od začátku týdne zabývají policisté v okolí Týna nad Vltavou. Lidé se mají lokalitě, kde bylo zvíře pozorováno, raději vyhýbat. V případě dalšího pozorování mají informovat policii.
Týn nad Vltavou upozornil občany, že policisté a myslivci prověřují možný výskyt větší kočkovité šelmy v oblasti Nuzic poblíž Židovy strouhy. "Prosíme občany, aby se v nejbližších dnech této lokalitě vyhýbali. Pokud byste zvíře zahlédli, zůstaňte v klidu a informujte policii na lince 158," vyzvalo město obyvatele.
Před možným nebezpečím varovala i jihočeská policie, která pracuje s informací od myslivce, který měl začátkem týdne spatřit větší kočkovitou šelmu na již zmíněném místě v katastru obce Nuzice.
"Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop, by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Strážci zákona a myslivci učiní opatření ke zmapování možného pohybu zvířete a k potvrzení jeho výskytu. Případně jsou připraveni ho odchytit. "Možnost, že by puma napadla člověka je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům," sdělil mluvčí.
Lidé mají informace o případných pozorováních volat na linku 158. "K zvířeti se samozřejmě zbytečně nepřibližujte. Pokud vám nebude hrozit nebezpečí, zvíře vyfotografujte nebo natočte a informujte o tom policii," dodal Matzner.
Počasí bude o nadcházejícím víkendu studené. V noci by teploty navíc mohly klesnout i pod bod mrazu, uvedl ČHMÚ.cz.
Zdroj: Libor Novák