Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.
Turek je přitom žhavým kandidátem na post ministra zahraničí v rámci rodící se koaliční vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů. Celou situací se bude zabývat předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, který na dnešní odpoledne naplánoval schůzku. Babiš se sejde přímo s Filipem Turkem a předsedou Motoristů, Petrem Macinkou.
Prezident Pavel uvedl, že s konečným vyjádřením ke kauze vyčká, dokud nebudou známy výsledky tohoto jednání. Celá záležitost je klíčová pro důvěryhodnost a složení budoucí vlády, jelikož se dotýká kritického postu ministra zahraničí.
Babiš označil nejnovější informace o minulosti Turka za závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," řekl vítěz sněmovních voleb pro ČT.
Turek se podle zjištění Deníku N dopustil výroků, které lze považovat za rasistické. Zároveň neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Zpochybňoval také volební právo žen, terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity.
Odsouzeníhodným způsobem rovněž komentoval žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," napsal na sociální síti.
S ohledem na jeho možné budoucí angažmá si vysloužila pozornost některá Turkova vyjádření k cizím státům a jejich představitelům. Například někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za "neg*a". O Norsku zase svého konstatoval, že jde o "levicový parastát".
Výroky zveřejněné zmíněným listem pocházejí z Turkova facebookového profilu. Nově zvolený poslanec za Středočeský kraj je nicméně po vstupu do politiky smazal. Deník ale disponuje screenshoty a původními URL adresami příspěvků.
Turek ke zjištěním uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal Deníku N.
Související
Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka
Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém
před 1 hodinou
UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků
před 1 hodinou
Na Slovensku se srazily dva rychlíky
před 2 hodinami
Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně
před 3 hodinami
Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu
před 4 hodinami
Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová
před 4 hodinami
Hamás propustil prvních sedm rukojmích
včera
Princ William v rozhovoru, který mu dělal potíže. Žena se ho ptala, zda je v pořádku
včera
Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou
včera
Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn
včera
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
včera
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
včera
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
včera
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
včera
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
včera
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
včera
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
včera
Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru
včera
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
11. října 2025 21:13
O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura
Co říkají politici v kampani a po volbách, to se mnohdy dost liší. Hnutí SPD se tentokrát bude zřejmě poprvé podílet na vládě, ale jedna z priorit jeho programu nejspíš nebude na pořadu dne. Předseda Tomio Okamura již připustil, že Česko nečeká hlasování ohledně členství v Evropské unii a NATO.
Zdroj: Jan Hrabě