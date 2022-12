Ukrajinci přicházeli i před Vánoci. Dočasnou ochranu získalo dalších 2257 lidí

Úřady tradičně nejvíce víz udělují v pondělí, kdy se po víkendu otevře registrace. Stejné to bylo i v tomto týdnu, v pondělí 19. prosince získalo dočasnou ochranu v Česku 812 žadatelů. Nejmenší zájem byl ve čtvrtek, kdy bylo vydáno 121 víz. Česko přiznává uprchlíkům dočasnou ochranu zatím do konce března. Sněmovna nedávno schválila návrh, který ji podle dohody EU prodlužuje o rok. Úřadům prodloužení ochrany umožní zjistit přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků se v Česku skutečně nachází.

Podle odhadů ministerstva vnitra se zhruba pětina ukrajinských uprchlíků už z Česka vrátila domů. S nastupující zimou se však zase mohou do zahraničí vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu.

Pokud si Ukrajinci budou chtít dočasnou ochranu prodloužit, podle novely se budou muset do konce března elektronicky zaregistrovat. Registrací dostanou termín osobní návštěvy pracoviště ministerstva vnitra, na němž získají takzvaný vízový štítek. "Pokud cizinec neprovede registraci v určeném termínu, případně se po registraci do konce září 2023 nedostaví k vyznačení vízového štítku, pak mu dočasná ochrana zanikne," stojí v důvodové zprávě.

Cizinecké policii se od začátku bojů přihlásilo více než 645.000 běženců. Uprchlíci se musejí nahlásit do tří dnů od příjezdu do České republiky. Tuto povinnost nemají děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.