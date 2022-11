V Česku za poslední týden získalo dočasnou ochranu 3334 ukrajinských uprchlíků

Zhruba pětina se ale podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vrátila zpět na Ukrajinu. Před zimou se mohou vrátit, řekl ministr na začátku týdne po návratu z Kyjeva.

"Pokud někdo v mezidobí odešel na Ukrajinu, žije na Ukrajině, už mu byla vydaná dočasná ochrana v některém ze států EU, tak má právo se v případě, že mu podmínky nedovolí na Ukrajině zůstat přes zimu, do EU vrátit," řekl ministr. Česko by podle něj zvládlo přijmout maximálně půl milionu lidí. V celé Evropské unii by počet běženců mohl vystoupat až k pěti milionům.

Dočasnou ochranu EU poskytuje zatím do konce března příštího roku. Evropská komise se už dohodla na prodloužení o další rok, projednají to členské státy. Víza jejich držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

V Česku už úřady víza neudělují o víkendu. Nejvíc jich proto často bývá v pondělí, kdy se znovu otevře registrace. Bylo tomu tak i tento týden, v první pracovní den tohoto týdne získalo dočasnou ochranu v Česku 1304 žadatelů z Ukrajiny. V dalších dnech už byl zájem menší.

Cizinecké policii se za posledních sedm dní nahlásilo téměř 15.000 uprchlíků před válkou na Ukrajině, v mezitýdenním srovnání zhruba o 3400 více. Nahlásit se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 572.414 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.