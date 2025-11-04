V metru se omezí provoz i o víkendu. Rekonstrukce zapříčiní výluku na jedné z linek

4. listopadu 2025 21:55

Metro
Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Technická závada způsobila v úterý brzy ráno omezení provozu metra na lince B. Problémy se do ranní špičky podařilo vyřešit. Další omezení se očekává během nadcházejícího víkendu na lince C. Bude totiž pokračovat rekonstrukce na Florenci. 

Provoz byl v úterý ráno omezen mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Příčinou byla technická závada, uvedl dopravce, který zavedl náhradní tramvajovou dopravu a posílil autobusovou dopravu v postižené oblasti. Plný provoz se podařilo obnovit po půl sedmé.

Pražské metro ale o nadcházejícím víkendu čeká další z pravidelných výluk. "Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází od soboty 8. listopadu 2025 (od zahájení provozu) do neděle 9. listopadu 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," informoval dopravní podnik na webu.

Metro v denním provozu zastoupí tramvaje na linkách XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar a 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Dojde také ke změně v trasování tramvajové linky 23, která bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

