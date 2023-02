V pražských Vršovicích se utrhl svah s budovou a několika auta

Pražští Piráti dnes zahájili on-line hlasování na svém fóru o vstupu do magistrátní koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN. ČTK to sdělila jejich mluvčí Martina Vacková. Hlasování předcházela pětidenní diskuse na fóru. Výsledek bude znám v sobotu v 10:00. Ostatní strany s výjimkou STAN již vstup do koalice schválily. Nové vedení metropole v čele s primátorem Bohuslavou Svobodou (ODS) chtějí strany zvolit na zastupitelstvu za týden.