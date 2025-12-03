V Uherském Brodě evakuovali školu. V budově se nacházela nebezpečná látka

Policie ve středu odpoledne evakuovala jednu ze základních škol v Uherském Brodě ve Zlínském kraji. Důvodem byla přítomnost nebezpečné látky, kterou musel zajistit pyrotechnik. Budovu opustily stovky lidí. Událost je předmětem vyšetřování.
Policie po jedné hodině odpoledne informovala, že na základě rozhodnutí hasičů pracuje na evakuaci 450 osob ze Základní školy Mariánské náměstí. "Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu," uvedla na síti X s tím, že na místo byl přivolán pyrotechnik.
Řidiči v okolí místa zásahu byli požádáni o maximální obezřetnost a trpělivost. Opatření bylo ukončeno před 16. hodinou. "Policejní pyrotechnik látku zajistil a z preventivních důvodů ji převezl k likvidaci. Nikdo z žáků, zaměstnanců školy či zasahujících policistů a hasičů neutrpěl žádné poranění, veškerá opatření měla spíše preventivní charakter," sdělila policie.
Strážci zákona se teď budou zabývat okolnostmi umístění nebezpečné látky ve škole.
