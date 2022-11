V úterý končí pandemický zákon. Novela měnící hygieny se bude řešit příští rok

Pandemický zákon byl přijat v únoru 2021, téměř rok od začátku epidemie koronaviru v Česku. Důvodem bylo problematické prosazování prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně a rozhodnutí soudů, která rušila některá plošná opatření vydaná podle jiných zákonů.

Novelizován byl navzdory kritice a obstrukcím opozice letos v únoru. Předloha dává úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy. Restrikce se mohou týkat také počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor.

"Pandemický zákon jsme potřebovali z toho důvodu, abychom měli přechodné období, kdy převedeme Tečku, Chytrou karanténu a další centrální registry pod ministerstvo zdravotnictví," řekl Válek. Dodal, že v současné situaci nejsou plošná či restriktivní opatření třeba.

Zrušení stavu pandemické pohotovosti Sněmovna schválila na začátku května, čímž skončila povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo to poslední plošné protikoronavirové opatření nařízené vládou. Na podzim je ministerstvo znovu doporučilo.

Pandemický zákon byl podle Válka funkční ještě teď na podzim, kdy odborníci i ministerstvo predikovali další vlnu nákazy. "Kdyby se - nedej Bože - objevila jakákoliv jiné podobná situace, lokální epidemie, tak máme dost nástrojů, jak vydávat opatření a jak tu situaci řešit," uvedl ministr.

Některá opatření ministerstvo podle něj vtělilo do vyhlášky, která například lékařům, laboratořím nebo nemocnicím dál nařizuje hlásit výsledky testů, očkování nebo hospitalizované s covidem do centrálních registrů. "Připravili jsme změny legislativy formou vyhlášek," uvedl. Dodal, že hotové budou do konce listopadu.

Po delších obdobích s nízkou nákazou a velkých vlnách epidemie v prvních dvou letech epidemie, se vlivem nakažlivější, ale méně závažné varianty omikron virus chová jinak. Vlny epidemie jsou od června kratší a počty pozitivních testů nižší. Jaká přesně je zátěž v populaci odborníci nevědí, protože lidé se málo testují.

Denní počet testů u diagnostické indikace, tedy lidí s příznaky, je proti jarním měsícům asi desetinová. Počty nakažených budou podle odhadů několikanásobně vyšší než počty pozitivních testů, kterých za poslední týden zdravotníci nahlásili asi 4000.

V polovině prosince ministerstvo také předloží do připomínkového řízení nový zákon, který bude upravovat fungování krajských hygienických stanic (KHS) a Státního zdravotního ústavu. Podle Válka je přiblíží podobným institucím v zemích západní Evropy. "Chci, aby se posílila kvalita a odpovědnost, ale přitom byla možnost vydávat centrální pokyny, které budou dodržovány," řekl. Žádné hygienické stanice se podle něj nebudou rušit a nejde o centralizaci. Původně avizoval, že by tento zákon chtěl předložit do června.

Změny ve fungování krajských hygienických stanic jako novelu zákona o ochraně veřejného zdraví navrhovala už v dubnu 2020 také bývalá vláda s ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO). Kritiku sklidila zejména za posílení pravomocí hlavního hygienika nad KHS a vzniku jím vedené centralizované Státní hygienické služby.