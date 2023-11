V zářijových volbách do Sněmovny by drtivě vyhrálo hnutí ANO

Občanské demokraty by volilo 13 procent respondentů, zatímco Piráty by podpořilo 11,5 procent voličů. Dále by se do Sněmovny dostaly hnutí SPD, STAN a TOP 09. Strany současné vládní koalice by získaly podporu 40,5 procenta voličů, což by jim zajistilo 91 křesel v dolní komoře parlamentu.

Hnutí SPD by ve volbách získalo 9,5 procenta hlasů, hnutí STAN by obdrželo 6,5 procenta hlasů a strana TOP 09 by získala 5,5 procenta. Komunisté, lidovci a sociální demokraté by se těsně přiblížili pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Sněmovny, ale vzhledem ke statistické odchylce zůstává nejisté, zda ji překročí.

Část voličů, kteří by mohli volit koalice Spolu, Piráty a STAN, nyní neplánuje jít k volbám, nebo se o svém hlasování zatím nevyjádřili. To vytváří hypotetickou možnost vzniku nového politického subjektu, upozorňují statistici.

Očekává se, že v zářijových volbách by určitě odvolilo 55,5 procenta lidí, dalších 10,5 procenta by účast na volbách zvažovalo. Naopak 27 procent lidí určitě nešlo by k volbám, zatímco sedm procent by raději nešlo.

Oproti minulému průzkumu klesla ochota účastnit se voleb o pět procentních bodů, což posiluje strany s pevnou voličskou základnou. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.

Hnutí ANO má nejsilnější voličské jádro, 26,5 procenta lidí by se rozhodlo pro jeho volbu. To je více než potenciál jakékoli jiné strany. Potenciální podpora pro ANO činí 39 procent, u ODS 22 procent a u Pirátů 20,5 procenta.

Hnutí ANO získává nejvyšší podporu mezi lidmi staršími 55 let a je preferováno většinou žen. ODS je častěji volena muži a nejvíce ji upřednostňují vysokoškolsky vzdělaní lidé. Piráti mají největší podíl voličů ve věkových kategoriích 18-24 let a 25-34 let.