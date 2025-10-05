Vedení lidovců se sešlo kvůli výsledkům voleb. Také naplánovalo sjezd na jaro

Předsednictvo KDU-ČSL zhodnotilo výsledky voleb, které koalici SPOLU přinesly druhé místo. Strana bude mít celkem šestnáct mandátů, z čehož devět obsadí noví poslanci a poslankyně. Vedení lidovců považuje za vítězství fakt, že se do Sněmovny nedostali komunisté a oslabili extremisté.
KDU-ČSL respektuje vítězství hnutí ANO, ale jasně směřuje do opozice. Předseda strany Marek Výborný na tiskovém brífinku varoval před rýsující se vládou populistů. „Je třeba vytvořit pevnou hráz proti vládě, která se rýsuje na úrovni populistů, neboť nás může čekat výdajový mejdan a rozpočtově neodpovědná politika,“ uvedl Výborný.
Upozornil také, že nová vláda se bude muset opírat o subjekty, které zpochybňují ukotvení České republiky v EU a NATO. Výborný zdůraznil, že je nutné, aby všechny parlamentní strany napříč politickým spektrem jednaly o bezpečnostních otázkách země.
Lidovci jsou připraveni být konstruktivní opozicí a podporovat programově shodné kroky, ale kritizovat ty, které považují za nesprávné. KDU-ČSL proto navrhne vznik neformální opoziční rady.
„KDU-ČSL bude iniciovat vznik neformální opoziční rady. Nejen s kolegy z koalice SPOLU, ale i STANu a Pirátů. Chceme přinášet alternativní řešení ve prospěch českých občanů,“ dodal Marek Výborný. Tato rada by měla sloužit k vzájemné informovanosti a koordinaci postojů k projednávaným tématům ve Sněmovně.
První místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek upřesnil, že je třeba rozlišovat mezi koalicí SPOLU jako předvolebním subjektem a opoziční radou. Ta by měla být prostorem pro vyjasnění pozic a stanovisek všech opozičních stran.
Výsledky koalice SPOLU jsou pro lidovce potvrzením, že „odpovědná, slušná a poctivá politika má v naší zemi své pevné místo“. Marek Výborný ocenil, že KDU-ČSL bude mít poměrně silný poslanecký klub. Jedná se prý o druhý nejlepší výsledek za posledních dvacet let.
Klub bude tvořen z velké části novými, avšak zkušenými lidmi z komunální a krajské politiky. Ustavující jednání klubu proběhne v úterý 7. října.
Zároveň v pátek 10. 10. proběhne jednání Celostátního výboru a Celostátní konference, kde KDU-ČSL interně vyhodnotí výsledky voleb. Sjezd strany je plánovaný na jaro 2026.
ODS dnes oznámila, že také posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny. I Piráty čeká v lednu volební kongres, na kterém se bude volit nové vedení.
Vedení SPD také přiznává, že volební výsledek „nebyl úspěch“ a sebereflexe je nutná. Místopředseda strany Radim Fiala v České televizi oznámil, že v listopadu se bude konat celostátní konference, kde je možné, že vedení dá své posty k dispozici.
Sociální demokraté budou také jednat o neúspěchu hnutí Stačilo!, a to už v úterý. Teprve poté chce strana podle Maláčové sdělit svůj další postup. Není vyloučeno, že ani tady nedojde k personálním změnám.
Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s jasnou převahou hnutí ANO. Ovládlo všechny kraje kromě Prahy a získalo více než 34 procent hlasů, což mu zaručuje 80 křesel ve Sněmovně. Na druhém místě se umístila koalice Spolu, která zabodovala pouze v Praze. Se ziskem více než 23 procent hlasů má nárok na 52 křesel.
Zdroj: Libor Novák