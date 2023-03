Vedení Prahy chce jednat se státem o budoucnosti Kongresového centra

"Bude třeba jednat s ministrem financí (Zbyňkem Stanjurou, ODS), nebo jeho náměstky, abychom si řekli, jestli budeme nějak řešit majetkové podíly. Podle mých informací se stát chce svého podílu zbavit," řekl Pospíšil. Stát má ve společnosti sice větší podíl, ale omezená hlasovací práva.

Diskuse je podle Pospíšila nutná v souvislosti se zamýšlenou přístavbou a rozšířením centra. Je třeba, aby buď Praha od státu získala jeho podíl a zahájila zmíněné rozšiřování, nebo aby s ním ministerstvo souhlasilo, řekl Pospíšil. Pokud by se stát chtěl podílu zbavit, zřejmě by jej město neodkupovalo, ale směnilo, uvedl.

S generální ředitelkou KCP Lenkou Žlebkovou jednal o tom, aby firma předložila analýzu, jak by se rozšíření promítlo do fungování KCP, a to do jeho hospodaření i počtu kongresů, neboť KCP musí kvůli omezené kapacitě některé akce odmítat. "Když mi paní ředitelka říká, že je schopna KCP uživit, že část peněz na rekonstrukci KCP vydělá a že ona vnímá potenciál využití prostor, které přistavíme, tak nemám důvod jí nevěřit. Chci ale, aby na tom byla politická shoda, kdyby nebyla, tak to nebudu tlačit," řekl Pospíšil.

Kdy přesně se o budoucnosti centra rozhodne, zatím nelze podle náměstka říci. Při diskusi se také bude hledat shoda v magistrátní koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN. To je potřeba vyřešit co nejdříve, a to už jen kvůli rostoucím cenám a inflaci, dodal Pospíšil.

O rozšíření centra se mluví mnoho let, v minulosti se konala architektonická soutěž, ve které zvítězila španělská kancelář OCA. Architekti navrhli na jihu od nynější budovy novou podlouhlou stavbu určenou pro doprovodné výstavy jednotlivých kongresů. Hlavní výstavní hala má mít variabilní vnitřní prostor, který bude možné upravit podle potřeb jednotlivých výstav.

KCP vykázalo v roce 2021 tržby 281 milionů korun, meziročně o 11 procent více. Hospodaření skončilo vlivem omezení provozu centra kvůli epidemii covidu-19 ztrátou 23,1 milionu, což je o 79,6 procenta méně než v roce 2020.