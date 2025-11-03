Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 8:20

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Na jednom ze železničních koridorů v Česku jsou už od nedělního večera hlášeny problémy. Kvůli krádeži kabelů došlo k výraznému omezení provozu, regionální dopravu zajišťují autobusy. Na obnovení provozu pracuje Správa železnic. 

K zastavení provozu na koridoru došlo kvůli krádeži kabelů v neděli kolem půl sedmé večer. Krátce před 20. hodinou se podařilo obnovit provoz po jedné koleji v mezistaničním úseku mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. 

"Během celého dnešního dne budeme pracovat na obnově provozu v Lipníku nad Bečvou. Po krádeži kabelů železniční infrastruktury se od večera jezdí pouze po jedné koleji s velmi omezenou kapacitou. Regionální vlaky jsou nahrazeny autobusy, u dálkových vlaků očekávejte zdržení v řádech desítek minut," uvedla Správa železnic v pondělí ráno. 

Podle webu Českých drah se s mimořádností v provozu počítá do pondělních 11:00. Nejméně do té doby budou spoje nabírat zpoždění až 120 minut. Dopravce zároveň v některých případech sahá ke spojování dvou spojů do jednoho. 

Vlaky EC 121, EC 123, EC 125, EC 222, EC 220 a EC 128 budou mezi Olomoucí a Hranicemi na Moravě vedeny náhradní autobusovou dopravou. 

Zdroj: Libor Novák

