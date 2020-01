E-neschopenky nefungují, stěžují si zaměstnavatelé

Podle jejího průzkumu mezi stovkou firem měla problém s portálem pětina a každá osmá dostala informace jen od svých nemocných pracovníků, ne ze systému. Vyjádření ministerstva práce ČTK zjišťuje.

Elektronické neschopenky začaly fungovat od ledna. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že je nový systém plně funkční.

"Překvapuje mne, že ministryně práce první pracovní den v lednu pořádá tiskovou konferenci, na které se slávou oznamuje, že e-neschopenky fungují skvěle a stanou se dle jejích slov miláčkem lékařů, ale zaměstnavatelů ani lékařů se se na jejich zkušenosti ani nezeptala," uvedl předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Podle komory má zatím se systémem zkušenost jen část zaměstnavatelů, jejichž pracovníci v lednu onemocněli. Řada firem oznámila, že jsou jejich zkušenosti dobré. Do bleskového průzkumu, který se konal od 6. do 13. ledna, se zapojilo 107 firem. Pětina z nich uvedla, že má problém s přístupem k informacím přes portál správy sociálního zabezpečení. Podniky si stěžovaly také na to, že nedostávají automatickou notifikaci či informace přes dohodnutý kanál. "Přibližně každá osmá firma dodala, že informace dostává jen od samotných nemocných zaměstnanců stejně jako před spuštěním e-neschopenek," dodal mluvčí komory Miroslav Diro.

Náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD) před týdnem uvedl, že je určitá chyba na straně zaměstnavatelů. Podle něj byli "velmi laxní", a přestože se mohli přihlásit do systému v prosinci, zapojují se až nyní. K 6. lednu se podle Povšíka přihlásilo asi 30.000 zaměstnavatelů. V systému jsou údaje 280.000 firem a institucí a 4,5 milionu zaměstnanců. E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení.