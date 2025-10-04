Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.
Rakušan uvedl, že se nyní stává realitou vláda Andreje Babiše, pravděpodobně podporovaná extremisty. STAN věnoval poslední fázi kampaně právě snaze o získání 101 mandátů pro původní vládní pětikoalici. Na detailní hodnocení, proč se to nepovedlo, je podle něj ještě brzy.
Předseda STAN zdůraznil, že hnutí bude tvrdou a kontrolující opozicí. Přirozenými partnery pro opoziční práci jsou pro něj koalice SPOLU a Piráti. Rakušan ještě dnes plánuje telefonovat s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem, aby projednali, jak má opoziční role vypadat. Uvedl, že týmovost mezi demokratickými stranami měla být možná ještě větší, ale hnutí ji chce udržovat dál.
Rakušan potvrdil, že svůj dřívější závazek splnil. Uvedl totiž, že pokud by hnutí nezískalo alespoň deset procent hlasů, vyvodil by z toho jako předseda odpovědnost a skončil by. Přes deset procent hlasů se STAN dostal.
Za nadějný moment Rakušan označil fakt, že se do Sněmovny nedostali komunisté. „Komunistické zlo je snad definitivně vymeteno,“ okomentoval. Jako pozitivní zprávu vnímá i slabší výsledek SPD. V nově složeném poslaneckém klubu STAN se podle něj snoubí zkušenost s mladou energií.
