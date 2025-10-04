Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Libor Novák

4. října 2025 21:22

Volební štáb STAN
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.

Rakušan uvedl, že se nyní stává realitou vláda Andreje Babiše, pravděpodobně podporovaná extremisty. STAN věnoval poslední fázi kampaně právě snaze o získání 101 mandátů pro původní vládní pětikoalici. Na detailní hodnocení, proč se to nepovedlo, je podle něj ještě brzy.

Předseda STAN zdůraznil, že hnutí bude tvrdou a kontrolující opozicí. Přirozenými partnery pro opoziční práci jsou pro něj koalice SPOLU a Piráti. Rakušan ještě dnes plánuje telefonovat s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem, aby projednali, jak má opoziční role vypadat. Uvedl, že týmovost mezi demokratickými stranami měla být možná ještě větší, ale hnutí ji chce udržovat dál.

Rakušan potvrdil, že svůj dřívější závazek splnil. Uvedl totiž, že pokud by hnutí nezískalo alespoň deset procent hlasů, vyvodil by z toho jako předseda odpovědnost a skončil by. Přes deset procent hlasů se STAN dostal.

Za nadějný moment Rakušan označil fakt, že se do Sněmovny nedostali komunisté. „Komunistické zlo je snad definitivně vymeteno,“ okomentoval. Jako pozitivní zprávu vnímá i slabší výsledek SPD. V nově složeném poslaneckém klubu STAN se podle něj snoubí zkušenost s mladou energií. 

před 25 minutami

Povolební jednání startují: Babiš se sešel s Macinkou, jednat bude i s Okamurou

Volební štáb STAN

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

před 52 minutami

před 52 minutami

Volební štáb STAN

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Volební štáb ANO

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Volební štáb Motoristů

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

před 3 hodinami

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Volební štáb Pirátů

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

před 6 hodinami

GRAF: Sečtena polovina hlasů. Stačilo! se před novináři schovává, ANO se chystá slavit

Ve volbách do Poslanecké sněmovny už byla sečtena polovina hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 68 procent.

Zdroj: Libor Novák

