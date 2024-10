Vláda opět řeší předčasné důchody. Není shoda na tom, kdo si ho zaslouží

"K nějakému kompromisu jako koalice musíme dojít," konstatoval Skopeček, který považuje důchodovou reformu za dlouhodobě nutnou. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí a nová předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová v pořadu řekla, že v případě vládního angažmá po sněmovních volbách v příštím roce by z chystané reformy neponechala nic.

Podle Maláčové je třeba se vrátit na úroveň roku 2021. Zároveň je však nutné najít nové zdroje pro financování důchodového systému. Další zdanění práce přitom odmítá. "Lidé, co pracují, platí už dost," nechala se slyšet. Exministryně by podle svých slov uvažovala o zavedení dědické či majetkové daně pro nejbohatší.

V Česku už od října začala platit jedna změna ohledně předčasných důchodů. Konkrétně se upravila jedna z podmínek pro odchod. Nově je pro předčasný důchod nutné získat alespoň 40 let pojistných dob. Tyto doby zahrnují nejen výdělečnou činnost, ale i náhradní doby pojištění. V průměru přitom mají důchodci, kteří odcházejí do předčasného starobního důchodu, 45 let důchodového pojištění.

Od 1. října 2024 platí pro nárok na předčasný starobní důchod podmínka získání alespoň 40 let doby pojištění, která zahrnuje doby důchodového pojištění (získané výdělečnou činností) a náhradní doby důchodového pojištění. To znamená, že pro nárok na předčasný starobní důchod budou hodnoceny také doby péče o dítě do 4 let nebo o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni II, základní vojenská služba či v určitém rozsahu též evidence na Úřadu práce ČR, doba studia na střední či vysoké škole a další. Všichni pojištěnci, kteří odcházejí do předčasného starobního důchodu, budou mít hodnocenu dobu studia po základní škole, ať na střední odborné škole, střední škole, nebo vysoké škole.

Ostatní podmínky pro předčasný starobní důchod zůstávají stejné: je možné do něj odejít nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku pojištěnce, při výpočtu bude trvale krácen o 1,5 % za každých 90 dnů dřívějšího odchodu do důchodu a navíc není procentní výměra tohoto důchodu až do dne dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod valorizována.

"Je třeba si uvědomit, že přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné a jeho krácení je trvalé," uvádí správa na webu.

Datum přiznání předčasného starobního důchodu lze stanovit nejdříve ode dne uplatnění žádosti o tento důchod (nikoliv zpětně). Uplatněním žádosti o předčasný starobní důchod je nejen den sepsání žádosti v listinné podobě na správě sociálního zabezpečení, ale též zahájení sepisování online žádosti o důchod prostřednictvím ePortálu ČSSZ či doručení tiskopisu "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění", pokud je následně do 90 dnů žádost o tento důchod sepsána či odeslána online. Předčasný starobní důchod tak lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod, resp. dne doručení tiskopisu "Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění", a nelze o jeho přiznání žádat zpětně před toto datum, pouze nejvýše 4 měsíce dopředu.

Při odchodu do předčasného starobního důchodu se předpokládá omezená možnost výdělečné činnosti. Možný je pouze takový přivýdělek, který nezaloží účast na důchodovém pojištění, tedy například dohoda o provedení práce s maximálním zúčtovaným příjmem 10 000 Kč za měsíc nebo zaměstnání malého rozsahu s příjmem, který je nižší než rozhodný příjem 4 000 Kč za měsíc, tedy příjem nepřesahující 3 999 Kč za měsíc. U OSVČ nesmí příjem z této činnosti (po odpočtu výdajů) přesáhnout zákonem stanovenou hranici, která v roce 2024 činí 8 794 Kč za každý měsíc výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Podmínky nároku na řádný starobní důchod se od 1. října 2024 nemění – vedle dosažení důchodového věku je potřeba i nadále získat alespoň 35 let pojištění.