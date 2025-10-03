Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.
Co když se volič v době voleb nachází ve zdravotnickém zařízení?
Jestliže volič pobývá ve zdravotnickém zařízení ve stejném volebním okrsku, jako je jeho trvalý pobyt, může požádat příslušnou okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné urny.
Pokud se zdravotnické zařízení nachází v jiném okrsku, bylo nutné včas požádat o voličský průkaz nebo o zápis do zvláštního seznamu voličů.
Co když se volič ze závažných důvodů nemůže osobně dostavit do volební místnosti?
Každý volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže osobně dostavit, může požádat obecní úřad nebo v den voleb svou příslušnou okrskovou komisi o možnost hlasovat do přenosné volební urny.
Tuto možnost lze využít například tam, kde volební místnost nemá bezbariérový přístup. Komise může vysílat své členy s urnou pouze v rámci svého okrsku.
Podobně jako voliči ve zdravotnických zařízeních mají nárok na hlasování do přenosné urny také vězni.
Má volič se zdravotním omezením nárok na pomoc jiné osoby při hlasování?
Pokud volič z důvodu tělesného omezení nemůže sám vyplnit hlasovací lístek, nebo pokud mu zdravotní stav neumožňuje číst či psát, může ho do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků doprovázet jiný volič.
Ten mu může poskytnutou asistenci při úpravě lístku, případně i vhodit obálku s lístkem do volební urny. Výjimku tvoři členové volební komise, kteří tuto pomoc poskytnout nesmí.
Může za voliče, který se nemůže zúčastnit voleb osobně, hlasovat jiná osoba?
Hlasování prostřednictvím zástupce není možné. Oprávněný volič musí hlasovat osobně.
Volby , volby do Poslanecké sněmovny 2025
V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.
Zdroj: Libor Novák