Už za hodinu se v Česku otevřou volební místnosti, v nichž si dnes a zítra miliony občanů zvolí nové složení Politické sněmovny. Celé volební klání i následné sčítání hlasů pro vás budeme sledovat online.
13:00 - Volební místnosti otevírají už za hodinu
Volby i letos probíhají ve dvou dnech, a to v pátek 3. října 2025 od 14.00 do 22.00 hodin, a v sobotu 4. října 2025 od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a zároveň u něj nenastává žádná zákonem definovaná překážka ve výkonu volebního práva.
Mezi tyto překážky se řadí omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonné omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví, jako je například nařízená karanténa. Každý volič navíc smí své volební právo uplatnit v rámci jednoho druhu voleb pouze jedinkrát.
Většina voličů odevzdává svůj hlas ve volebním okrsku v obci, ve které má nahlášený trvalý pobyt. Právě v tomto okrsku jsou totiž zapsáni ve stálém seznamu voličů. Starosta obce musí oznámit adresu volební místnosti nejpozději patnáct dní před začátkem voleb obvyklým způsobem. Volebními obvody jsou pro tyto volby jednotlivé kraje, ve kterých se následně přiděluje předem určený počet mandátů.
Související
Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii
Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně
Volby , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Online Volby do Sněmovny 2025: Do otevření místností zbývá pouhá hodina
před 1 hodinou
Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii
před 1 hodinou
Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?
před 2 hodinami
Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně
před 2 hodinami
Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk
před 2 hodinami
Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů
před 2 hodinami
Jak chce Moravské Zemské Hnutí zvrátit trend: Bytová krize, inflace a ochrana přírody na první místě
před 3 hodinami
Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti
před 3 hodinami
Žádný východ, zdůraznil Babiš při debatě s Fialou. Oba muži se vzácně shodli, že největší hrozbou je Rusko
před 4 hodinami
Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny
před 4 hodinami
Další záhadné drony v Evropě. Mnichovské letiště muselo přerušit provoz
před 5 hodinami
Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení
před 6 hodinami
Počasí o víkendu: Českem se prožene silný vítr
včera
Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?
včera
Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron
včera
Tlak na Meloniovou roste. Itálií hýbou masivní protesty, izraelský zátah na flotilu rozdmýchal propalestinské nálady
včera
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
včera
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
včera
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
včera
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO.
Zdroj: Libor Novák