Volby do Sněmovny 2025: Do otevření místností zbývá pouhá hodina

Libor Novák

3. října 2025 13:00

Češi hlasují ve volbách Online
Češi hlasují ve volbách Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Už za hodinu se v Česku otevřou volební místnosti, v nichž si dnes a zítra miliony občanů zvolí nové složení Politické sněmovny. Celé volební klání i následné sčítání hlasů pro vás budeme sledovat online.

13:00 - Volební místnosti otevírají už za hodinu

Volby i letos probíhají ve dvou dnech, a to v pátek 3. října 2025 od 14.00 do 22.00 hodin, a v sobotu 4. října 2025 od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a zároveň u něj nenastává žádná zákonem definovaná překážka ve výkonu volebního práva.

Mezi tyto překážky se řadí omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonné omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví, jako je například nařízená karanténa. Každý volič navíc smí své volební právo uplatnit v rámci jednoho druhu voleb pouze jedinkrát.

Většina voličů odevzdává svůj hlas ve volebním okrsku v obci, ve které má nahlášený trvalý pobyt. Právě v tomto okrsku jsou totiž zapsáni ve stálém seznamu voličů. Starosta obce musí oznámit adresu volební místnosti nejpozději patnáct dní před začátkem voleb obvyklým způsobem. Volebními obvody jsou pro tyto volby jednotlivé kraje, ve kterých se následně přiděluje předem určený počet mandátů.

před 2 hodinami

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Související

Volby, ilustrační fotografie. Komentář

Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii

České volby jsou stále častěji o strategii volby „menšího zla“ či snaze „vyšachovat“ soupeře ze hry. Vedle toho hrají zásadní roli i propadlé hlasy, jichž při posledních volbách „zmizel“ téměř milion. Uzavírací klauzule navíc způsobuje, že velké strany posilují na úkor malých. Ne všude to ale funguje stejně, v řadě zemí je práh nižší, nebo dokonce vůbec neexistuje.
Volby, ilustrační foto

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.

Více souvisejících

Volby volby do Poslanecké sněmovny 2025

Aktuálně se děje

před 19 minutami

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii

České volby jsou stále častěji o strategii volby „menšího zla“ či snaze „vyšachovat“ soupeře ze hry. Vedle toho hrají zásadní roli i propadlé hlasy, jichž při posledních volbách „zmizel“ téměř milion. Uzavírací klauzule navíc způsobuje, že velké strany posilují na úkor malých. Ne všude to ale funguje stejně, v řadě zemí je práh nižší, nebo dokonce vůbec neexistuje.

před 1 hodinou

Záporožská jaderná elektrárna

Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?

Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny je již déle než týden odpojena od ukrajinské elektrické sítě a je nucena spoléhat na nouzové dieselové generátory, které udržují v chodu klíčové chladicí systémy. Zatímco ukrajinští a ruští představitelé se navzájem obviňují z odpovědnosti za tento výpadek proudu, nové vyšetřování organizace Greenpeace naznačuje, že by mohlo jít o „záměrný sabotážní čin ze strany Moskvy“. Tento čin je podle nich součástí širšího úsilí, jehož cílem je odpojit zařízení od ukrajinského energetického systému a integrovat jej do ruského. 

před 2 hodinami

Volby, ilustrační foto

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.

před 2 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk

Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem v nadcházejících českých parlamentních volbách, které se konají tento pátek a sobotu. Miliardář, majitel zemědělského holdingu Agrofert a ten, jenž zpopularizoval červenou baseballovou čepici a vysloužil si přezdívku „český Trump“, stojí před pozoruhodným politickým comebackem. Možný návrat tohoto pravicového populisty, který již stál v čele vlády v letech 2017 až 2021, je v Bruselu sledován s velkým znepokojením, píše německý tisk.

před 2 hodinami

Volby, ilustrační foto

Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 6 hodinami

včera

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

včera

včera

včera

E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

včera

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

včera

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy