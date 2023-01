Prezidentská volební kalkulačka 2023: Jak nepřijít o možnost zvolit vám nejbližšího kandidáta, pokud jste mimo domov?

Mohou požádat najednou jak o průkaz pro první kolo volby 13. a 14. ledna, tak pro předpokládané finále na konci ledna. Před pěti lety tuto možnost využily tisíce občanů, kteří o hlavě státu rozhodovali například v horských střediscích. O voličský průkaz lze zažádat čtyřmi různými způsoby, nově přes Portál občana, uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová na webu úřadu.

Novinku mohou využít lidé s trvalým bydlištěm v Česku a s osobní datovou schránkou, která je s Portálem občana propojena. Možnost je dostupná na hlavní stránce – Žádost o voličský průkaz, nebo v sekci Podání – Další podání – Žádost o vydání voličského průkazu. Datovou schránku fyzické osoby mělo ke konci loňského roku zhruba 560.000 občanů, uvedla Dlubalová.

Písemně lze požádat obecní úřad o průkaz také přímo z datové schránky nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Vzory žádosti jsou k dispozici na ministerském webu. O průkaz mohou lidé požádat také osobně, a to až do středy 11. ledna do 16:00.

Průkaz si mohou vyžádat rovněž Češi žijící v zahraničí, adresátem bude ale místně příslušný zastupitelský úřad. Na 110 ambasádách, kde se bude hlasovat, se pro letošní volbu hlavy státu zapsalo 14.370 krajanů. Ministerstvo zahraničí očekává, že s voličským průkazem přijdou v cizině navíc hlasovat řádově tisíce občanů.

Před pěti lety museli o voličský průkaz požádat i čeští vojáci působící v zahraničních misích, pokud se chtěli vybírání hlavy státu zúčastnit. Platila pro ně stejná pravidla jako pro ostatní Čechy, kteří se v době voleb krátkodobě nacházeli v zahraničí, uvedla mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová.

Vojáci mohli volit buď ve volebních místnostech přímo na zastupitelských úřadech, nebo pro ně byly zřízeny za účasti zástupců velvyslanectví volební místnosti v místě působení jednotky. V zahraničních misích nyní podle Cyprisové působí přes 700 vojáků, před pěti lety jich bylo zhruba 400. Vojáci slouží v Pobaltí, na Balkáně, na Sinaji nebo nově na Slovensku v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině.

Na Ukrajině budou moci Češi hlasovat jak na velvyslanectví v Kyjevě, tak na konzulátu ve Lvově. V Rusku budou moci volit prezidenta pouze na velvyslanectví v Moskvě.