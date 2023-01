Voličský průkaz pro druhé kolo: Na online žádost zbývají lidem jen hodiny

Polsko prověří ochranu své kritické infrastruktury umístěné na dně Baltského moře, oznámil dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Stalo se to poté, co záchranáři o víkendu objevili tři španělské potápěče u gdaňského přístavu a gdaňské rafinerie. Tvrdili, že tam hledají jantar. Podle agentury AP policie čelí otázkám, proč muže propustila, aniž by je podrobně vyslechla.