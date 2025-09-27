Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy

Od soboty mohou zájemci žádat o voličský průkaz pouze osobně. Čas mají do středečního odpoledne. Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou za týden, konkrétně v pátek 3. a sobotu 4. října.
V pátek v 16 hodin skončila lhůta pro doručení písemné žádosti, kterou bylo možné zaslat na úřad i přes Portál občana nebo datovou schránku. Jak upozornilo ministerstvo vnitra, osobně je možné žádat o voličský průkaz až do středy 1. října. Lhůta opět uplyne v 16:00.
Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News spadlo favorizované hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše na 28 procent. Takový zisk by se proměnil v 63 mandátů. Druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by obsadila 46 křesel. Její podpora činí 21 procent.
Dvouciferného výsledku by dosáhla i hnutí SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) s podporou 13,8 procenta a Starostové a nezávislí, které by volilo 12,2 procenta respondentů. O dvě desetiny pod deseti procenty by zůstali Piráti. Do Sněmovny by se - byť jen těsně - dostali také Motoristé (5,6 %) a Stačilo (5,5 %). Přísaha si polepšila na 3,4 procenta.
Třetí SPD by připadlo 29 mandátů, Starostové by obsadili o čtyři křesla méně. V dolní komoře parlamentu by zasedly dvě desítky Pirátů. Motoristé by měli devět poslanců, Stačilo o jednoho méně.
Česko již dlouho zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
