Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci

Obezřetnost lidí už není taková, ale covid-19 se v populaci nadále šíří. Potvrzují to rostoucí počty případů během letošního září. V pondělí se dříve obávané onemocnění potvrdilo u více než tisícovky lidí.
V Česku se za poslední dny potvrdilo 3353 nově prokázaných případů onemocnění covid-19, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Nejvíce případů je evidováno po víkendech. Zatímco minulý týden v pondělí jich bylo 569, na začátku probíhajícího týdne se potvrdilo hned 1001 případů.
Nárůst počtu nemocných se každopádně moc neprojevuje ve zdravotnických zařízeních. Ve čtvrtek ráno bylo v nemocnicích hospitalizováno 111 pacientů s covidem.
Covid-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 z velké rodiny obalených RNA virů, které byly objeveny v 60. letech minulého století a vyvolávají primárně onemocnění respiračního a trávicího traktu lidí, ptáků a savců.
Lidé se mohou nakazit vdechováním infekčních kapének obsahujících virus od infikovaných lidí, které nejčastěji vznikají během kašlání, kýchání, mluvení, zpívání nebo dýchání. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotekem nosu, úst nebo očí.
K hlavním příznakům nemoci se řadí zvýšená teplota nebo horečka, kašel, obtíže s dýcháním, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, ztráta čichu / chuti, únava, průjem, nevolnost a rýma. Vyskytují se i případy bezpříznakového průběhu choroby.
Přání Laury Dahlmeierové, která na konci července přišla o život v Himálajích, se nakonec vyplní. Záchranný tým se sice v uplynulých dnech vydal do hor, ale dospěl k závěru, že tělo někdejší skvělé německé biatlonistky není možné vyzvednout.
Zdroj: Lucie Podzimková