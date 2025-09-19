Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci

Obezřetnost lidí už není taková, ale covid-19 se v populaci nadále šíří. Potvrzují to rostoucí počty případů během letošního září. V pondělí se dříve obávané onemocnění potvrdilo u více než tisícovky lidí. 

V Česku se za poslední dny potvrdilo 3353 nově prokázaných případů onemocnění covid-19, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Nejvíce případů je evidováno po víkendech. Zatímco minulý týden v pondělí jich bylo 569, na začátku probíhajícího týdne se potvrdilo hned 1001 případů.

Nárůst počtu nemocných se každopádně moc neprojevuje ve zdravotnických zařízeních. Ve čtvrtek ráno bylo v nemocnicích hospitalizováno 111 pacientů s covidem.

Covid-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 z velké rodiny obalených RNA virů, které byly objeveny v 60. letech minulého století a vyvolávají primárně onemocnění respiračního a trávicího traktu lidí, ptáků a savců.

Lidé se mohou nakazit vdechováním infekčních kapének obsahujících virus od infikovaných lidí, které nejčastěji vznikají během kašlání, kýchání, mluvení, zpívání nebo dýchání. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotekem nosu, úst nebo očí.

K hlavním příznakům nemoci se řadí zvýšená teplota nebo horečka, kašel, obtíže s dýcháním, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, ztráta čichu / chuti, únava, průjem, nevolnost a rýma. Vyskytují se i případy bezpříznakového průběhu choroby. 

