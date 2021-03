KOMENTÁŘ: Odvolání Rážové ani přísnější testy ve firmách pandemii nezkrotí. Budeme v ní tonout dál

Mohou mít pocit, že na jejich životech oproti úředníkům či manažerům, kteří mohou převážně v době pandemie pracovat z domova, tolik nezáleží. Dělníci ve fabrikách mají právo se hněvat na vládu Andreje Babiše, která těžký průmysl vyjmula z těžkého lockdownu, do něhož ale uvrhla veškerá ostatní odvětví. Je opravdu zdraví jiných přednější než u lidí pracujících na výrobních linkách? Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tvrdí, že pokud by země vypnula továrny, přišly by o své letité kontrakty a ekonomika by zkolabovala. Portugalsko ale ukazuje, že kompletně zastavit stát, včetně průmyslu, je na měsíc možné a nyní ze svého rozhodnutí profituje. Jižanský stát totiž denně hlásí sedm set nakažených a virus zde dostal zásadní úder. Proto tolik oslabil.

Kabinet už během rok trvající krize každou minut prokazuje, že není schopen udělat revoluční rozhodnutí. Vše jen oddaluje a čeká, zda se nestane zázrak, který však přichází jen ve vánočních pohádkách. Strategické podniky tak jedou neustále na plný plyn, a to bez ohledu na patnáctitisícové přírůstky ve všedních dnech. Vláda navíc naprosto mlčí k obvinění lidovců, podle nichž se používají čínské necertifikované testy, které nákazu neodhalí.

Pak není divu, že světlo na konci tunelu se ani náznakem neobjeví. Vždyť není raritou, že zájemce, jemuž zmiňované testy ukázaly, že nemá žádné příznaky, skončil o několik dní v nemocnici připojený k plicní ventilaci na jednotce intenzivní péče. Každopádně nevypnutí ekonomiky lze považovat za hazard týmu ze Strakovy akademie. Člověk nemusí být epidemiologem, aby došel k názoru, že bez použití skalpele, jímž se udělá radikální řez, se neobejdeme. Pokud se k němu stát neodhodlá, budeme stále tonout v rekordních číslech.

Další hrozbou jsou i některé továrny samy. Je veřejným tajemstvím, že mnoho šéfů zakazuje podřízeným hlásit nákazu, anebo skutečnost, že přišly do kontaktu s infikovaným. A zejména dělníci, kteří na Ukrajině živí zbytek celé rodiny, bez řečí uposlechnou, neboť se dostávají do situace, kdy peníze jsou pro ně více než jejich zdraví, či dokonce životy. Je jim jasné, že v případě dodržování epidemiologických pravidel by dostali hodinovou výpověď, a proto si ani nejdou lehnout, když se necítí dobře. Bohužel k šíření nákazy přispívají i někteří další zahraniční pracovníci. Po pracovní době se potulují v hloučcích po náměstích, popíjejí alkohol, nedodržují vzdálenost, ignorují nošení respirátorů a ve skupinkách na sebe nahlas mluví. I to je živná půda pro virus, který ochromuje zemi. Proto by totální zhasnutí bylo žádoucí. Jenže vláda už většinu peněz promrhala, a tak na podporu velkých kolosů už nemá prostředky.

Andrej Babiš se svými ministry ale selhává i na jiném poli. Na konci února vyhlásil lockdown, včetně omezení pohybu, ale úleva nepřišla. Rovněž nikdo z vlády neřekl, co vlastně bude dál, až třítýdenní karanténa skončí. Současná opatření zatím snížila pohyb lidí jen o deset procent. Vláda se však nad zneklidňující statistikou vůbec nepozastavuje, domnívala se, že když občany jako vězně zavře do jejich domovů, koronavirus se sám vytratí, což se samozřejmě neděje.

Nedochází jí, že v obrovské náloži si libuje i britská agresivní mutace, která se jen těžko dá něčím zkrotit. Bohužel k nárůstu přispívají i někteří jedinci, kteří podvádějí a mezi okresy pod smyšlenými důvody cestují dále. Porušování předpisů je vždy odsouzeníhodné, ale mnohým už prostě dochází trpělivost, a tak i bezúhonná část veřejnosti odmítá poslouchat bandu neschopných, která si říká Vláda České republiky. Bez konceptu, nastolení logických opatření a predikce budoucnosti se z krize nikdy nedostaneme.

Podbízet se Babišovi je důležitější než odbornost

A do všeho přichází další rána, která může vést k boxerskému knockautu. Ministr Jan Blatný odvolal z postu hlavní hygieničky Jarmilu Rážovou, náměstkyni rezortu. Svůj verdikt neodůvodnil, a tak ředitelé krajských stanic jsou v šoku, z něhož neprocitli, i když její rezignace byla dopředu avizována. Rážová si za rok ve funkci vybudovala pověst schopné expertky, na kterou krajské stanice nedají dopustit. Pracovala i v době, kdy jí nebylo dobře a sama byla nakažená covidem-19. Bohužel však doplatila na jednu vlastnost, která se ve vládě nenosí. Byla moc slušná a odmítala politikařit. Žádala, aby vyhlášená pravidla dodržoval jak Jan Novák z Horní, Dolní, tak i premiér země Andrej Babiš. A tady právě narazila.

Když v polovině února onemocněla koronavirem vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, někteří blízcí spolupracovníci premiéra Andreje Babiše se ocitli v karanténě a čekali na testy. Samotný ministerský předseda však do izolace nešel a poukazoval, že už je naočkován dvěma dávkami vakcíny. Jenže podle metodického pokynu hlavní hygieničky z konce ledna do karantény musí i lidé, kteří už vakcinací prošli. A tady se zřejmě zrodil názorový střet. Rážová vystupovala jako lékařka a odmítala politikařit, což se Babišovi jistě nelíbilo. Zřejmě její lpění na dodržování pravidel ji stálo místo. Nebylo to poprvé, kdy šéf vlády měl jít do karantény. Loni v září se dostal mimo jiné do kontaktu právě s nakaženou Rážovou, ale ředitelka pražské hygieny nenašla asi v sobě dost odvahy, aby Babiše poslala do izolace. Tvrzení, že seděl u otevřeného okna, měl na sobě respirátor a v místnosti byly čtyři metry vysoké stropy, vyzněla trapně a zbytečně jinak odbornou doktorku Jágrovou dehonestovala.

Říkat vládnímu bossovi pravdu je prostě odborně smrtící. Jednat férově prostě bývalí agenti StB a členové zločinecké KSČ nemají v DNA. A tak, kdo bazíruje na pravdě, musí v okolí Strakovy akademie skončit. Rážová není jediná, která odchází. Na sklonku léta sám rezignoval Rastislav Maďar. Funkci koordinátora rezortní pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro řízené uvolňování karantény složil poté, co Babiš zavrhl povinné nošení roušek, neboť se blížily krajské a senátní volby.

Každý odborník je člověk, který lpí na svých názorech, a pokud se domnívá, že má pravdu, odmítá z nich ustoupit. A je mu jedno, zda se dostane do konfliktu i se samotným premiérem. Bohužel pro experty ve vládě není místo. Setrvávají v ní většinou politici, kteří chtějí být s Babišem zadobře, a tak mu vše odkývají, aby neměli problém, byť ví, že třeba souhlasí s totálním nesmyslem. Podbízet se Babišovi je klíčové a důležitější než odbornost.

A proto máme ve vládě Havlíčky, Hamáčky či Blatné. Stejně jako Blatný se už nyní ohledně morálky zdiskreditovala dočasně nastupující hlavní hygienička Pavla Svrčinová, která nastupuje v pondělí. Nedokázala přiznat, že na svém Facebooku sdílela rasistický romský vtip a její výmluvy byly snad ještě trapnější než Blatného tvrzení, že nikdy nepodepsal petici spolku Milion chvilek pro demokracii, která kvůli Babišově minulosti vyzývala premiéra k odstoupení. Zapírat pravdu je pro spolupráci se současnou vládou důležitější než odbornost. A právě i proto nadále toneme v koronavirové pandemii. Faleš zkrátka vládne na všech frontách, pravda nemá nikde místo.