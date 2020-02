Ministr zdravotnictví Vojtěch požádal o nákup desetitisíců roušek

"Pak je ale otázka, jestli v tu chvíli budou na trhu a zda to bude jednorázové nebo postupné dodání. Přibližné počty kusů v požadavku ministerstvo uvedlo, jsou to větší desetitisíce. Je to víc položek, ale dominantní jsou různé druhy roušek, mezi nimiž jsou i ty s respirátory," uvedl. Podle Švagra se může ještě požadavek upravit po čtvrtečním zasedání Ústřední epidemiologické komise.

"Uvědomujeme si citlivost a důležitost této situace. Takže jakmile budeme mít specifikaci od ministerstva, tak velmi rychle provedeme kalkulaci a velice rychle chceme jít do veřejné zakázky. Budeme se to snažit maximálně urychlit," uvedl.

SSHR může o peníze požádat vládu, nebo své některé zakázky zastaví a nebude je letos realizovat. Potřebujeme být rychlí, a tak v první fázi budeme hledat zdroje u nás, řekl Švagr. Podle něj se finanční objem zakázky špatně odhaduje, když SSHR nemá přesnou specifikaci. "Ale bavíme se o řádu několika desítek milionů korun, možná dvaceti třiceti, ale to teď střílím," uvedl. Nedokázal odhadnout, dokdy by mohl být nákup proveden. "Rizikem je trh. Provedli jsme si průzkum ohledně roušek a prakticky celá Evropa je vykoupená. Výrobci říkají, že budou více vyrábět, protože mají poptávky. Dále je to otázka ceny, lhůty a zadávacího řízení," uvedl.

SSHR zatím žádné roušky nevydávala. "Nějaké požadavky byly, ale ministr zdravotnictví rozhodl, že to, co je v našich skladech, tak v tuto chvíli váže pro zdravotnický personál. Bioboxů máme desítky a pak máme ty správné ochranné roušky, ochranné brýle, rukavice a jednorázové ochranné oděvy - dohromady to jsou desetitisíce kusů," řekl Švagr. Nedokáže odhadnout, jestli je to hodně, nebo málo, SSHR přesně pokryla požadavek ministerstva zdravotnictví. "Garantuji, že tento materiál je použitelný, třeba roušky jsou z roku 2017. Do šesti hodin ve dne v noci jsme je schopni dát kamkoli v republice, kam ministerstvo zdravotnictví určí, protože to máme v různých regionech," uvedl Švagr.

Zásoby SSHR neurčuje sama správa, ale jednotlivé resorty podle odborných odhadů a krizových plánů.