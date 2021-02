ONLINE: Přibylo přes 14 tisíc nakažených. Sněmovna probere nouzový stav

8:24 - Zástupci vlády a opozice budou dnes před zasedáním Sněmovny jednat o nouzovém stavu. Kabinet žádá, aby Sněmovna zrušila své předchozí rozhodnutí a umožnila jeho pokračování do konce března, aby měla dostatek nástrojů pro boj s epidemií covidu-19. V závislosti na stanovisku poslanců pak ministři plánují schválit zpřísněná protiepidemická opatření.

8:19 - V Německu přibylo za den 9997 případů koronavirové nákazy a 394 souvisejících úmrtí. Vyplývá to z dnešních ranních statistik Institutu Roberta Kocha (RKI). Sedmidenní reprodukční číslo bylo ve čtvrtek večer na hodnotě 1,05, takže jeden infikovaný nákazu předá přibližně jednomu dalšímu člověku.

7:54 - Češi a cizinci s bydlištěm v Česku nemohou ode dneška cestovat až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Opatření ministerstva zdravotnictví reaguje na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území. Do 11. dubna je zakázán vstup do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe.