Třetí dávka očkování bude v Česku primárně pro rizikové skupiny

Třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. Po dnešním mimořádném jednání vlády o testování to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První lidé by se k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim, doplnil. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o možnosti získat třetí dávku očkování rozhodnout do konce srpna, zřejmě příští týden.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK