Kromě současného prezidenta Petra Pavla v pátek odevzdal hlas ve sněmovních volbách i jeho předchůdce Miloš Zeman. Podle dostupných informací volil hnutí Stačilo, které osobně podpořil na několika akcích v závěru volební kampaně.
Zeman volil v Lánech, do volební místnosti dorazil s kandidátkou zmíněného hnutí, v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté. "Do volební místnosti jsem šel společně s Janou Bobošíkovou, lídryní hnutí Stačilo ve Středočeském kraji, které velmi fandím," napsala bývalá hlava státu na facebooku.
Exprezident v dalším příspěvku uvedl, že Bobošíkovou ještě pozval k sobě domů na kávu. Zároveň si neodpustil kritiku kabinetu vedeného premiérem Petrem Fialou (ODS). "Volby jsou i o odvaze – odvaze nenechat se zastrašit a postavit se neschopné vládě, která místo řešení problémů lidí jen šíří strach," konstatoval.
Zeman byl během minulých sněmovních voleb v roce 2021 ve funkci prezidenta. Po vypršení druhého pětiletého mandátu jej předloni nahradil současný prezident Petr Pavel. Toho tak čeká celý povolební proces vůbec poprvé. Hlava státu například jmenuje premiéra a jednotlivé ministry.
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají v pátek 3. a sobotu 4. října. Dnes se volební místnosti otevřely ve 14:00 a zůstanou otevřené do 22:00. Znovu budou zpřístupněny zítra v osm hodin a definitivně se uzavřou o šest hodin později.
Aktualizováno před 11 minutami
Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. eDoklady fungovaly jen chvíli
Související
Zemanova slova o volbách neunikla pozornosti. Rakušan mluví o útoku na demokracii
Kde byl Fico, ptají se lidé. Při přehlídce v Moskvě se zachoval jako Zeman
Miloš Zeman , Stačilo! , volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Jana Bobošíková
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 11 minutami
Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. eDoklady fungovaly jen chvíli
před 17 minutami
Zeman dorazil k urně s Bobošíkovou. Volby jsou i o odvaze, vzkázal lidem
Aktualizováno před 39 minutami
Poplach na pražském letišti. Anonym tvrdí, že se do prostoru blíží drony
před 1 hodinou
Dlouhý boj žen za volební právo. Dodnes není samozřejmostí
před 1 hodinou
OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany
před 2 hodinami
Metro zastavila srážka s člověkem. Jezdily náhradní autobusy
před 3 hodinami
Lidé rozhodují v rámci voleb i v referendech. V Kladně se volič pohádal s komisařem
před 3 hodinami
Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou
před 4 hodinami
Občané mohou u voleb poprvé využít eDoklady. Některé ale přestaly fungovat
před 4 hodinami
OBRAZEM: Volby v plném proudu: Pavel očekává krušná vyjednávání, Babiš volil v Ostravě
před 6 hodinami
Jak poznám svou volební místnost?
před 6 hodinami
Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon
před 7 hodinami
Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii
před 8 hodinami
Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?
před 8 hodinami
Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně
před 8 hodinami
Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk
před 9 hodinami
Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů
před 9 hodinami
Jak chce Moravské Zemské Hnutí zvrátit trend: Bytová krize, inflace a ochrana přírody na první místě
před 9 hodinami
Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti
před 10 hodinami
Žádný východ, zdůraznil Babiš při debatě s Fialou. Oba muži se vzácně shodli, že největší hrozbou je Rusko
Premiér Petr Fiala (Spolu) a expremiér Andrej Babiš (ANO) se v předvolební debatě na televizi Nova střetli v sérii osobních útoků, obviňování a vzájemného přehazování odpovědnosti za současné problémy Česka. Byly ale i chvíle, kdy se oba muži nečekaně shodli. Na závěr dokonce přišly vzájemné pochvaly.
Zdroj: Jakub Jurek