Zeman dorazil k urně s Bobošíkovou. Volby jsou i o odvaze, vzkázal lidem

Jan Hrabě

3. října 2025 19:40

Miloše Zemana doprovodila k urně Jana Bobošíková.
Miloše Zemana doprovodila k urně Jana Bobošíková. Foto: Facebook Miloš Zeman

Kromě současného prezidenta Petra Pavla v pátek odevzdal hlas ve sněmovních volbách i jeho předchůdce Miloš Zeman. Podle dostupných informací volil hnutí Stačilo, které osobně podpořil na několika akcích v závěru volební kampaně. 

Zeman volil v Lánech, do volební místnosti dorazil s kandidátkou zmíněného hnutí, v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté. "Do volební místnosti jsem šel společně s Janou Bobošíkovou, lídryní hnutí Stačilo ve Středočeském kraji, které velmi fandím," napsala bývalá hlava státu na facebooku.

Exprezident v dalším příspěvku uvedl, že Bobošíkovou ještě pozval k sobě domů na kávu. Zároveň si neodpustil kritiku kabinetu vedeného premiérem Petrem Fialou (ODS). "Volby jsou i o odvaze – odvaze nenechat se zastrašit a postavit se neschopné vládě, která místo řešení problémů lidí jen šíří strach," konstatoval.

Zeman byl během minulých sněmovních voleb v roce 2021 ve funkci prezidenta. Po vypršení druhého pětiletého mandátu jej předloni nahradil současný prezident Petr Pavel. Toho tak čeká celý povolební proces vůbec poprvé. Hlava státu například jmenuje premiéra a jednotlivé ministry.

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají v pátek 3. a sobotu 4. října. Dnes se volební místnosti otevřely ve 14:00 a zůstanou otevřené do 22:00. Znovu budou zpřístupněny zítra v osm hodin a definitivně se uzavřou o šest hodin později. 

Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. eDoklady fungovaly jen chvíli

