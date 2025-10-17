Zemana operovali v pražské nemocnici. Kvůli problému se zády

Bývalý prezident Miloš Zeman se opět potýká s poměrně vážnými zdravotními problémy. Podle dostupných informací podstoupil operaci v blíže nespecifikované pražské nemocnici. Zeman se v uplynulých týdnech zúčastnil předvolebních akcí hnutí Stačilo.
O čtvrteční operaci informoval Blesk. Zeman se měl několik dní potýkat s hnisavým abscesem na zádech. Manželka Ivana potvrdila, že se podrobil zákroku. "Jsem ráda, že vše dopadlo dobře," řekla zmíněnému deníku.
Bývalá první dáma nechtěla prozradit, ve které nemocnici je exprezident hospitalizovaný. Nemělo by však jít o Ústřední vojenskou nemocnici ve Střešovicích, s níž se politik v minulosti dostal do sporu kvůli hospitalizaci v době po sněmovních volbách v roce 2021.
Podle deníku je pravděpodobné, že se absces u Zemana vytvořil jako následek bronchitidy, se kterou se potýkal ve dnech před parlamentní volbami. Od lékařů měl tehdy naordinovaná silná antibiotika.
Někdejší prezident se do politiky znovu zapojil právě v době kolem sněmovních voleb, kdy na několika předvolebních akcích podpořil hnutí Stačilo, na jehož kandidátce byli komunisté či někteří sociální demokraté. K úspěchu však nepomohl. Hnutí získalo 4,3 procenta a žádné mandáty nezískalo.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
