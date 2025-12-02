Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii

Českou divadelní obec zasáhla smutná zpráva. V pondělí ve věku 83 let zemřel Jan Dušek. Informovala o tom Divadelní fakulta Akademie múzických umění. Podle vysoké školy byl Dušek jedním z nejvýraznějších českých scénografů.
Dušek na DAMU jako pedagog působil od roku 1977. Mezi lety 1992 až 2021 byl v čele katedry scénografie. Významnou roli měl po sametové revoluci, kdy byl studenty požádán, aby převzal funkci prvního porevolučního děkana. Profesorem se stal v roce 1994.
Jako scénograf se podílel na více než šesti stovkách divadelních inscenací. Kromě českých a moravských scén spolupracoval i s divadelníky z Polska, Itálie, Německa či USA. Duškova tvorba byla oceňována, získal například první cenu Triennale v Novém Sadu, cenu Alfréda Radoka i Thalii za přínos českému divadlu.
"Význam díla pana profesora Duška spočívá ve výrazné kvalitě realizovaných inscenací, v nichž usiloval vždy prostřednictvím výtvarného jazyka o podporu režisérovy interpretace dramatického textu. Scénografii vždy chápal jako službu celku dramatického díla," uvedla fakulta.
"S panem profesorem Duškem odchází významný představitel české scénografie, jeho charismatická osobnost bude chybět všem, kteří ho znali," dodala škola.
Zdroj: Libor Novák