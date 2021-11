Restauratéři v případě zpřísnění chtějí příjem objednávek do 22:00, zavíračku o hodinu později

Propady návštěvnosti i tržeb gastronomických provozů po pondělním zpřísnění opatření jsou horší, než podnikatelé čekali. Celkové poklesy v důsledku všech protiepidemických opatření se pohybují kolem 50 až 60 procent. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Vláda má dnes na mimořádném zasedání projednat další zpřísnění nařízení v boji proti šíření koronavirové nákazy. Podle informací serveru Novinky.cz by podniky musely nově zavírat ve 22:00, opatření by mohlo platit už od pátku. Vláda by podle informací ČTK mohla s téměř okamžitou platností vyhlásit nouzový stav.

Gastronomické provozy měly kvůli pandemii koronaviru už dříve omezenou otevírací dobu. Zkušenosti podle Kastnera ukázaly, že pokud musejí hosté odejít ve 22:00, tvoří se venku hloučky, lidé se toulají po ulicích a přemýšlejí, co s časem. Pokud by však museli odejít až o hodinu později, většina by se jich vydala rovnou domů. "Nařízení je možné i lehce zkontrolovat. Restaurace používají elektronické pokladny, kde lze ověřit, že po 22:00 číšník žádnou novou objednávku nepřijal," řekl Kastner. Doplnil, že za poslední tři dny je znát velký propad návštěvnosti, mnoho lidí přestalo do gastronomických zařízení podle něj zcela chodit.

Kabinet loni na podzim nejprve rozhodl o úplné uzávěře. Stravovací provozy mohly od 14. října občerstvení prodávat jen přes výdejní okna, a to nejprve mezi 06:00 a 20:00, od 18. listopadu platil interval 05:00 až 21:00. Následně od 3. prosince mohly restaurace znovu otevřít, kapacitu však směly naplnit maximálně na 50 procent. Vláda nejprve stanovila zavírací hodinu na 22:00, po několika dnech ji zkrátila na 20:00. Momentálně mají do restaurací, hospod či barů přístup až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.