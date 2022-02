Restauratéři vítají zrušení opatření, z novely pandemického zákona mají strach

Vláda by s aktuálním rozvolňováním neměla opomenout, že podnikatelé potřebují vědět, co bude v dalších měsících, uvedl dnes na dotaz ČTK restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Kabinet by měl podle něj představit plán na jaro a léto a důkladně se připravit na podzim. "Vhodné by bylo vytvořit podnikatelskou pracovní skupinu, aby ministři předešli případným sporům u nastavení restrikcí nebo finančních náhrad," zdůraznil Kastner.

Vláda k příští středě 9. února zruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. Ve středu večer to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Nejvyšší správní soud zrušil ve středu v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Fiala řekl, že kabinet nerozhodl pod tlakem soudního verdiktu, ale na základě doporučení odborníků.

Pro gastronomii je zrušení těchto nařízení podle Kastnera dobrá zpráva. Nečeká ale, že by prudký nápor hostů ze dne na den. Lidé si kromě jiného musejí zvyknout, že znovu do restaurací mohou bez omezení, uvedl.

Pro další fungování je ale nutné, aby vláda více zapojila podnikatele, řekl dále Kastner. Ustavit by měla skupinu, kde by neměla být zastoupena například jen Hospodářská komora, přestože by ani neměla chybět a dostala by vůdčí úlohu. "Je třeba, aby vláda řešila praktické věci, abychom se nebáli podnikat," dodal.

Zrušení kontrol vítá také Asociace restauratérů APRON. "Chceme svobodu podnikání a odpovědnost už musí nést jedinci," uvedla výkonná ředitelka asociace Kateřina Holnová.

Rozhodnutí vlády kladně hodnotí i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Zavedení kontrol u vstupu přineslo podle něj až dvoutřetinový propad zákazníků a nemalé finanční ztráty. Navíc bylo pro část občanů diskriminační, doplnil.

Z novely pandemického zákona mají gastronomové strach

Z novely takzvaného pandemického zákona mají gastronomové podle AMSP strach. Je nastavena velmi tvrdě, vládě dává do ruky mocnou zbraň, řekl dnes ČTK restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner. Pokud zákon podle asociace nebude použit rozumně, může způsobit značné ekonomické škody.

Sněmovna ve středu zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila s úpravami vládní novelu pandemického zákona. K posouzení ji nyní dostanou senátoři. Mimořádná opatření budou moci například nově regulovat jakoukoliv činnost v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby. Poslanci mimo jiné podstatně snížili horní hranici pokut, které mohou úřady za porušení mimořádných opatření ukládat.

U pandemického zákona bude podle Kastnera velmi záležet na použití. "Na papíře" působí novela přísně, prakticky se rovná možnostem, které vláda má za nouzového stavu. "Ekonomiku brzdí strach," řekl. Doplnil, že s ohledem na to, jak se současní ministři vyrovnávají s řešením dopadů pandemie, nepřipadá mu nová verze pandemického zákona jako správná.

Asociace restauratérů APRON se domnívá, že novela pandemického zákona umožní zásadní omezení podnikání. "Pokud se hovoří o omezení, čekáme, že se musí kompenzovat," uvedla výkonná ředitelka APRON Kateřina Holnová.

Pandemický zákon připravila předchozí vláda ANO a ČSSD po dohodě s opozicí, aby rozšířil možnosti boje s epidemií mimo režim nouzového stavu. Novela byla podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nutná kvůli tomu, že jeho platnost končí 28. února. Poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření.