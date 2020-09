Vládní skandál pokračuje. Nehygienické roušky a čínské respirátory od státu letí rovnou do koše

"Dnes jsem vyndal ze schránky něco, co má zachraňovat životy našim důchodcům. Papírová obálka a v ní 5 volně nehygienicky ložených jednorázových roušek a jeden zřejmě Chinarespirátor. Jestli ten, kdo to balil se drbal před tím v zadku nebo měl tu s*ačku, o které se teď mluví. Bravo!!!!"

Nalézt na sociální síti podobný příspěvek, jako tento od Romana T., není nijak těžké. Naopak, stovky Čechů od včerejšího dne, kdy k nim začaly proudit první roušky a respirátory od státu, vyjadřují svou frustraci nad balíčkem pomůcek, který bude Česko stát zhruba 15 milionů korun.

Ten přitom přišel zhruba půl roku poté, co epidemie nového typu koronaviru v Česku začala, a teprve tři týdny před volbami. Shodou okolností téměř stejné skupině voličů, které chce vláda přidat jednorázový bonus 5000 k důchodům.

To je vazne vyjimate z originalniho baleni a vkladate po peti kusech do papirove obalky? Takze vlastne jiz znehodnocene ustenky 😷 Navic bez oznaceni, ktere kazdy prodejce ci distributor musi mit. No super, jina pravidla pro kazdeho 👍🏻 — George (@George58628440) September 12, 2020

Podle opozice se jedná o předvolební tah, a faktem je, že životnost zaslaných roušek není nijak výrazná. Jednorázové ústenky mají účinnost sotva několik hodin, respirátor pak většinou nevydrží déle než den.

Lidem ale podstatně více vadí způsob, jakým jsou roušky baleny. Pracovníci pošty je totiž vyndávali z ochranných obalů a do obálky vkládali na volno. A to mnoha lidem vadí. "Přesně takhle jen v obálce bez jakéhokoliv obalu přišly sousedce, a jeden "respirator", který byl jako jediný zabalený," píše paní Šárka V. na sociální síti.

"To je fakt hnus, měli dát do sáčku igelitového, a pak teprve do obálky, kdyby pršelo, tak to vše zmokne," uvedla paní Libuše V. "Fuj které prase to balilo???To je úroveň!!!" pohoršuje se Radim V. A podobně reagují stovky dalších lidí.

Nezřídka padají v různých sociálních skupinách i doporučení, aby lidé roušky vůbec nepoužívali, a řada Čechů uvádí, že po příchodu půjdou rovnou do koše. Jiným vadí, že roušky chodí v neoznačených obálkách, a to i lidem, kteří ani zdaleka nedosahují na požadovaný věk.