Blue Style: Ceny letních zájezdů se nezvýší, naopak mohou klesnout

Blue Style již eviduje zvýšenou poptávku klientů, kteří uplatní na cestu poukaz za zrušený zájezd, i zcela nových zákazníků. Pátek to řekla novinářům na dnešní tiskové konferenci.

Pátek připustila, že kvůli zvýšeným bezpečnostním a hygienickým opatřením budou mít hotely vyšší náklady, proto také ne všechny z důvodu finanční rentability otevřou. Hoteliéři však podle ní dlouho čekali, až budou moci obnovit provoz. "Jednání o cenách vedou k tomu, že tato sezona nebude nějak výdělečná pro nikoho," řekla.

Neotevření všech hotelů není podle Pátek vždy otázkou finančních problémů. Některý hotelový řetězec podle ní neotevře hotel na některém z ostrovů a hosty se bude snažit soustředit do jiného hotelu, často vyšší kvality, aby jim zajistil co nejlepší služby. Na některých ostrovech se podle ní do budoucna změní systém vytěžování hotelů. Příkladem může být řecký ostrov Zakynthos, kde byli hoteliéři zaměřeni na britskou klientelu. "Paradoxně se třeba otevírají českým klientům a budeme je moct nabízet do budoucna, když jsme před tím nemohli, protože je Britové měli exkluzivně," vysvětlila.

Lidé, kteří letos v létě vyrazí na dovolenou, se podle Pátek nemusejí obávat velkých omezení při pobytu. Naopak nebudou přeplněné pláže a na klienty například v případě stravování čeká i větší komfort. V Řecku bude nadále fungovat nabídka all inclusive, ale jídlo hostům bude od švédských stolů podávat obsluha, případně se bude objednávat od stolu. Co se týká dalších služeb v Řecku, budou uzavřeny vnitřní bazény. V pokojích bude snížena frekvence úklidu, denní výměnu ručníků personál provede jen na přání hosta.

Češi budou podle vládní mapy rizikovosti evropských zemí moci od 15. června volně cestovat do většiny států. Negativní test na covid-19, nebo 14denní karanténa bude nutná pouze při návratu ze Švédska nebo Velké Británie.