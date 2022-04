Daň z nafty a z benzinu zřejmě klesne dočasně o 1,50 Kč na litr

Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že ceny u čerpacích stanic by mohly díky snížení spotřební daně klesnout až o 1,80 Kč na litr.

Sněmovna novelu schválila hlasy 154 ze 156 přítomných poslanců. Pro návrh ANO na prodloužení opatření do konce roku předtím hlasovalo 76 ze 156 poslanců, k jeho přijetí bylo nutných 79 hlasů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že předpokládaný výpadek příjmů státního rozpočtu činí zhruba čtyři miliardy korun. Připomněl, že 9,1 procenta z této daně získává Státní fond dopravní infrastruktury, ale ujistil, že vláda fondu dopravy tento výpadek dorovná.

"Předložené snížení spotřebních daní je sice správným krokem, ale tento krok přichází příliš pozdě a je nedostatečný," prohlásila bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Jde podle ní o symbolickou pomoc, která nebude mít reálný dopad. Poslanec SPD Jan Hrnčíř přivítal, že se vláda snaží pomoci, ale podle něho také pozdě. Problémy obyvatel jsou ale širší než drahé pohonné hmoty, podotkl.

Poslanci koalice a opozice se v debatě dlouze přeli o to, kdo může za nynější inflaci a jakým způsobem zmírňovat její dopady. Například Stanjura zkritizoval návrh ANO na osvobození pohonných hmot od daně z přidané hodnoty. Podotkl, že dopravcům by nepomohlo, protože jsou podle něho ve velké většině plátci této daně. Martin Kolovratník (ANO) zase upozornil na to, že u benzinu by bylo možné snížení spotřební daně i o 3,5 koruny, aniž by klesla pod minimum stanovené EU.

"Lze předjímat, že se s ohledem na konkurenční prostředí na trhu pohonných hmot a další vládou realizovaná opatření v této oblasti snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzinu z části promítne do konečných cen těchto komodit," píše vláda v důvodové zprávě k předloze. Ministerstvo financí sbírá zhruba od poloviny března data o výši marží prodejců paliv. Vláda ve zdůvodnění také uvedla, že bude nutné snížit rovněž vratku části spotřební daně zemědělcům, takzvanou zelenou naftu.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 Kč/l. V minulém týdnu ceny pohonných hmot klesaly. Benzin Natural 95 zlevnil proti předcházejícímu týdnu o 30 haléřů na průměrných 42,40 koruny za litr. Nafta se prodává průměrně za 44,67 koruny za litr.

Sněmovna se dnes už nedostala k plánovanému projednání dalšího vládního návrhu, který mimo jiné ruší povinné přimíchávání dražší biosložky do nafty a do benzinu a ruší také silniční daň pro část podnikatelských vozidel. Je možné, že poslanci zařadí tuto předlohu na středeční program.