Jaké má zítra ČNB možnosti?

Dnes je základní 2T REPO sazba na hladině 4,50 % a inflace za březen nejspíš meziročně vyskočí až o 15 %, což znamená, že zítřejší varianta stability sazeb je velmi málo pravděpodobná. ČNB v posledních měsících ukázala svou odhodlanost v boji s inflací tím, že zvedla sazby častokrát mnohem výrazněji, než jaké byly odhady trhů a zítřek nemusí být výjimkou.

V tomto světle ani mírné utažení měnových podmínek směrem ke 4,75 % nic zásadního neřeší. Naopak existuje riziko, že by to trhy mohly vnímat jako nedostatečný krok českých centrálních bankéřů a koruna by na to mohla reagovat spíše oslabením, což je to poslední, co potřebujeme.

Asi se všichni shodnou, že 15% tempo růstu cen je na poměry ČR nestandardní a pro její řešení není možné použít standardních nástrojů. Proto se jeví jako pravděpodobné, že ČNB sáhne k dalšímu silnému signálu a velmi správně zvedne sazby k 5 %. Dokonce by nebylo překvapením, kdyby čeští centrální bankéři šly až nad tuto hranici.

Ke zkrocení inflace potřebujeme silnou českou korunu a k té vede nejrychlejší cesta skrze přímé intervence, takže souběh zvýšení sazeb na 5 % a intervencí by byl silný signál, že ČNB je pevně odhodlaná inflaci dostat na uzdu.

Přesto se musí postupovat opatrně, protože příliš vysoké sazby nad 5,5 % by už mohly být skutečný problém pro řadu domácností i firem. Nejen že by ustaly investiční plány podniků, ale mohlo by to ohrozit jejich běžné financování provozními úvěry, které by letěly nahoru. O sníženém zájmu o spotřebitelské úvěry ani nemluvě. V budoucích měsících nejspíš budeme svědky nepříjemného faktu, že nízkopříjmové domácnosti nebudou schopny splácet své hypotéky.