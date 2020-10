Koronakrize: Zaměstnavatelé chtějí prodloužit Antivirus B, firmám pomůže i diplomacie

Nová služba bude bezplatná. "Pomůže českým firmám třeba s vízy i tam, kde země aktuálně potřebné dokumenty nevydávají, pomůže s výjimkami z povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak s přicestováním klíčového partnera ze země, odkud to není v současné situaci standardně do ČR možné," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podnikatelé se mohou s dotazy a se žádostí o pomoc obracet na speciálně vytvořenou e-mailovou adresu obchodnicesty@mzv.cz. Podle Petříčka by mělo ministerstvo na dotaz reagovat do 12 hodin od chvíle, kdy ho obdrží.

Nová služba by měla umožnit podnikatelům účastnit se obchodních jednání v zahraničí, která by za normálních okolností zmařila povinná karanténa. Usnadní také získání víza v zemích, které je nyní standardně nevydávají kvůli pandemii koronaviru, nebo naopak udělení víza zaměstnancům českých firem ze zemí, odkud je do Česka kvůli pandemii omezen vstup. Seznam všech modelových situací, ve kterých bude možné službu využít, zveřejnilo ministerstvo na webu.

Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby do konce roku prodloužila program Antivirus B v nezměněné podobě. Může podle nich pokrýt zásadní výpadek lidí ve firmách, který už není možné změnit například reorganizací provozů. ČTK dnes o tom informovaly Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Antivirus B dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29.000 korun superhrubé mzdy. Je určen firmám, které opatření nezasáhla přímo. Poskytovat se má zatím do konce října.

Vláda schválila minulý týden prodloužení programu Antivirus A do konce roku 2020 a přijala nový model Antiviru Plus, který má platit taktéž do konce roku 2020. Vzhledem k tomu, že v Česku znovu platí nouzový stav a vláda svým rozhodnutím opět omezila nebo zakázala činnost některým sektorům ekonomiky, jako například restauracím nebo maloobchodům, je prodloužení těchto programů podle svazů zásadní. Pro mnohé další firmy, které současnými opatřeními nejsou omezené přímo, je ale podle zaměstnavatelů klíčové i prodloužení programu Antivirus B.

"Opatření dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřeny přímo z rozhodnutí státu. Ve firmách vypadávají z pracovního procesu klíčoví zaměstnanci, kteří se dostávají do karantény nebo kvůli uzavření škol zůstávají doma na ošetřovném se svými dětmi. Podniky musí redukovat provozy a rozsah služeb. Další skupiny firem se do problémů dostávají sekundárně. Pokud jsou například zavřené restaurace, logicky dopadne tato situace i na jejich dodavatele. Epidemie negativně ovlivňuje také exportéry. Ti jsou závislí na situaci v zahraničí," uvedl viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Antivirus byl obecně vládou komunikován jako nástroj k udržení smysluplné zaměstnanosti. Vyjmutím programu Antivirus B by se stal v zásadě torzem a zpochybnilo by to i dosavadní záměr vlády, doplnila místopředsedkyně asociace Pavla Břečková. Tento nástroj podle ní zcela jistě není hlavní příčinou neflexibilního pracovního trhu, jak někdy zaznívá.

Průzkumy Svazu průmyslu dlouhodobě ukazují, že význam programu Antiviru A, ale také Antiviru B neustále roste napříč firmami všech velikostí. Už jeho první prodloužení do konce srpna 2020 uvítalo kvůli horšící se hospodářské situaci 71 procent firem.