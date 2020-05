Podnikatelé chtějí kromě odkladu i nižší odvody

S návrhem na snížení i odklad plateb se dnes na premiéra Andreje Babiše (ANO), ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) i předsedy sněmovních poslaneckých klubů obrátili zástupci Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Komory daňových poradců.

Vláda návrh předložila do Sněmovny, která by ho měla v nejbližší době schvalovat v režimu legislativní nouze. Zástupci podnikatelů v dopise uvádějí, že se chtějí zapojit do diskuse o podobě připravovaného zákona.

Vládní návrh počítá s tím, že firmy by si mohly odložit sociální odvody za květen až červenec. Za odklad by platily pětinu obvyklého penále. Vše by pak musely uhradit do 20. října. Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Z vybraných peněz se platí třeba důchody či mateřská. Zaměstnavatel odvádí z pracovníkova výdělku 24,8 procenta, zaměstnanec pak platí dalších 6,5 procenta.

"Samotné odložení plateb nic neřeší, protože to znamená, že ten problém, který je nyní, se přesune na podzim, a navíc se vystupňuje. Firmy budou muset v rámci jednoho měsíce zaplatit běžné i odložené odvody," řekl ČTK vedoucí sekce správy daní a poplatků Komor daňových poradců Tomáš Hajdušek. "Aby ta pomoc byla skutečně efektivní, musí dojít nejen k delšímu odložení odvodů, ale i k jejich snížení," dodal.

"Vládní návrh neodpovídá vládou slibované skutečně rychlé a efektivní pomoci firmám za účelem zachování pracovních míst a nekoresponduje s ujištěním, že pro vládu je důležité udržet firmy při životě," doplnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zástupci podnikatelů a daňoví poradci navrhují, aby se u všech zaměstnavatelů v podnikatelské sféře snížil odvod pojistného za zaměstnavatele o 20 procent, a to za květen a červen. U zaměstnavatelů zasažených krizí by se jejich odvod snížil za uvedené měsíce až o 80 procent, za červenec a srpen by měl být nižší o 40 procent. Odvod pojistného za květen a červen chtějí posunout do 20. prosince a za červenec a srpen až do 20. února příštího roku.