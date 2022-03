Potravináři nezvládají zdražování energií, dopravci ceny nafty. Žádají stát o okamžitý zásah

Kromě zvýšení cen plynu a elektřiny potravináře trápí prudké zdražení pohonných hmot. Stát by podle komory mohl snížit daň z případné hodnoty (DPH) na tyto položky, případně by mohl u ceny energií pro firmy i domácnosti nastavit maximální limity. Dalším řešením by mohlo být omezení vývozu energie.

Potravináři chtějí znát také plán, pokud by byly zastaveny nebo omezeny dodávky plynu a dalších energií. Vláda by měla představit priority pro zásobování obyvatelstva potravinami a potravinářských průmysl by měl být zařazen do přednostních kategoriích pro dodávky plynu a elektřiny. "Eventuální výpadky dodávek energií by se jednoznačně týkaly celé Evropy, takže bude obtížné dovézt potraviny ze zahraničí, a když, tak rovněž za enormní ceny. Proto potřebujeme ze strany vlády záruky, že nás nikdo ´nehodí přes palubu´ při další krizi," uvedla komora.

Zástupci odborů a zaměstnavatelů budou dnes odpoledne na ministerstvu průmyslu a obchodu mimo jiné jednat o opatření v energetice. Podpora by měla být podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nastavena tak, aby pomohla nejzranitelnějším skupinám a prostředky se neplýtvaly na místech, kde to není třeba. Prouza také očekává, že vláda urychlí transformaci české ekonomiky, aby odchod od plynu byl co nejrychlejší, a že se právě energetická bezpečnost stane hlavním tématem českého předsednictví v Radě Evropské unie.

"Ceny pohonných hmot se promítají se zpožděním, ale pokud by se nárůst zastavil na současné výši, očekáváme, že to může znamenat navýšení inflace zhruba o půl procenta," dodal Prouza. Dodal, že nejdříve se to projeví u potravin, ale velké náklady navíc to bude znamenat i pro přepravní společnosti a městskou hromadnou dopravu.

Ceny nafty jsou pro dopravce fatální, žádají stát o okamžitý zásah

Rostoucí ceny nafty a benzinu fatálně postihují tuzemské dopravce, kteří nejsou za současné situace schopni pokrýt své náklady. Žádají proto stát, aby okamžitě zasáhl do cen paliv. Navrhují především určení maximálních cen a také snížení spotřební daně. Uvedlo to dnes sdružení Česmad Bohemia. O opatřeních k cenám paliv má vláda jednat ve středu.

Ceny pohonných hmot dosahují v důsledku eskalace konfliktu na Ukrajině rekordních hodnot. Litr Naturalu 95 nyní podle dat společnosti CCS stojí průměrně 42,77 koruny, litr nafty 44,15 Kč. Pro dopravce je podle sdružení současný vývoj kolem cen paliv fatální.

"Nemohou ani zčásti omezit svoji spotřebu jako individuální motoristé, ani okamžitě přenést vyšší náklady do ceny pro zákazníky. To je obtížné i u menších změn v nákladech a nějakou dobu to trvá. Dnes sjednaná cena za přepravu už po třech dnech nepokryje ani náklady, protože mezitím zdraží distributoři paliv o několik korun. Navíc jsou v sousedství dopravci z Polska, Maďarska či Rumunska, kteří zatím těží z nižší ceny nafty, kterou jim jejich vlády zajistily snížením daní nebo zastropováním ceny," uvedlo sdružení.

Komplikovaná je situace i v autobusové přepravě, kde se ceny po dohodě s úřady valorizují často jednou za rok. To nyní může podle sdružení zlikvidovat v současné situaci cash-flow firem.

Dopravci proto dnes odeslalo úřadům žádost o okamžitý zásah státu do růstu cen nafty. "Bez zásahu vlády finančně z covidu vyčerpaní dopravci neustojí další enormní ztráty a hrozí i omezení mobility obyvatel a zboží," podotklo sdružení.

Jako řešení navrhuje především určení maximálních cen nafty na úroveň před útokem Ruska na Ukrajinu. Následně pak má vláda podle dopravců také snížit sazbu spotřební daně z nafty o 1,60 Kč na minimální přípustnou úroveň. Žádají také jednání s Evropskou komisí o prolomení hranice minimální sazby. Stát by pak podle dopravců měl postupovat společně s krajskými a městskými úřady.

O možných řešeních dopadů prudkého zdražování energií, paliv a dalších surovin, bude vláda jednat ve středu. "Pokud jde o případná řešení, v tuto chvíli analyzujeme možnosti, a to zejména s ohledem na vývoj situace na českém trhu s pohonnými hmotami, situaci v okolních zemích a pravidla Evropské unie," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva financí Anna Vasko. Ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v České televizi uvedl, že ve hře jsou například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka.

Šéf SSHR Švagr vyzval prodejce pohonných hmot k uvážlivému zvyšování cen

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr vyzval distributory a prodejce pohonných hmot, aby přistupovali ke zvyšování cen uvážlivě a nenavyšovali neobjektivně marže. Situaci kolem dodávek ropy a ropných produktů na český trh SSHR monitoruje, v tuto chvíli je situace se zásobováním v normálu. Po jednání Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO) to dnes řekl Švagr ČTK.

"V rámci jednání NESO jsme vyzvali všechny distributory a prodejce, aby vysvětlovali cenovou politiku, aby přistupovali k růstu cen velmi uvážlivě, protože byli bychom velmi neradi, aby ta současná situace byla zneužita některými distributory k neobjektivnímu navyšování svých marží," řekl ČTK Švagr.