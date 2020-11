Pro uzavření pojištění využijte internetové bankovnictví. Je to rychlejší a pohodlnější

Pojištění jako jistota do budoucna

Z průzkumu, který v českých domácnostech provedla Česká spořitelna, vyplynulo, že pojištění si většina z nás spojuje s lepší náladou, jistotou do budoucna a možností užívat si života beze strachu. Přesně to, co nyní tolik potřebujeme. „Člověk je určitě klidnější, pokud má vytvořenou záchrannou síť, která mu ubírá starostí, na něž musí myslet. Vhodná kombinace rezervy a pojištění pak přesně takovou síť poskytuje,“ upřesňuje Jakub Jírovec.

Zkontrolovat si, jak dobře (nebo špatně, nebo vůbec) jsme pojištění, je naštěstí poměrně snadné. I když tomu třeba vůbec nerozumíme. „Banka se lidem stará o finance často celý život. Proto dokážeme s klientem probrat kompletní přehled jeho finanční situace. Zohledňujeme jak příjmy, tak veškeré platby i závazky. A od roku 2017 už naši specialisté s klientem proberou i všechna budoucí rizika, která by mohla jeho finanční stabilitu ohrozit,“ pokračuje Jakub Jírovec.

Banka vyřeší finance i pojištění

Mnozí lidé už jsou zvyklí, že se banka stará o jejich celkovou finanční pohodu. A tudíž jim dokáže také vyřídit vše potřebné na jednom místě. Od spořícího účtu, přes platební kartu, hypotéku až právě po pojištění. „Není nutné chodit kvůli půjčce k úvěrové společnosti a pro pojištění na pojišťovnu. Platby stejně zpravidla nakonec procházejí bankou. Proto je mnohem jednodušší mít vše přehledně na jednom místě tak, aby jednotlivé služby do sebe zapadaly a fungovaly ve prospěch klienta,“ radí Jakub Jírovec. Odpadne také spousta papírování a dokazování, protože banka zná nás i naši finanční situaci.

Vše přehledně v jedné mobilní aplikaci

Výhodou není jen to, že máme všechny své finance přehledně na jednom místě. Ale díky mobilním aplikacím můžeme mnohé služby, včetně pojištění, uzavírat i online. „Nově si v mobilním nebo internetovém bankovnictví dokáže klient během pár dotyků nebo kliknutí uzavřít pojištění domácnosti i nemovitosti,“ říká Jan Bojko, který má na starost oblast neživotního pojištění v České spořitelně s tím, že právě tato rychlost je opět možná jen díky tomu, že banka nás už nějaký ten pátek zná. Díky tomu nemusí klient složitě vyplňovat řadu údajů. Banka si je díky dlouholeté známosti doplní již sama.

Proč Češi sjednávají pojištění v bance?