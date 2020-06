Dluh Británie poprvé od roku 1963 přesáhl 100 procent HDP

Na konci května dluh britského veřejného sektoru podle statistiků činil 1,95 bilionu liber, tedy 100,9 procenta HDP. Vláda si za duben a květen, tedy za první dva měsíce nynějšího fiskálního roku, půjčila celkem 103,7 miliardy liber. To je o 87 miliard liber více než ve stejném období před rokem, napsala agentura Reuters.

Public sector net debt was £1,950.1 billion at the end of May 2020.



This is equivalent to 100.9% of GDP, the first time it has exceeded 100% since March 1963 https://t.co/HpZpRXQQFf