Velcí odběratelé plynu z Německa chtěli koupit plyn přes Nord Stream 1

— Autor: ČTK

Velcí odběratelé zemního plynu v Německu si krátce zarezervovali kapacitu na odběr suroviny z Ruska přes podmořský plynovod Nord Stream 1, který je od konce srpna uzavřený. Uvedla to dnes agentura Reuters. Není ale jasné, co zájem těchto firem vyvolalo, když Rusko nijak nenaznačilo, že by se chystalo dodávky plynu v dohledné době obnovit.