Krok za krokem k dokonalému spánku: Jak vybrat matraci přesně na míru?

Posouzení současné matrace

Řada lidí nevěnuje pozornost kvalitě své matrace. Postupem času lůžko ztrácí své dobré vlastnosti a může tak zhoršovat kvalitu spánku. Nabízí se přitom jednoduchý způsob, jak zjistit, zda je čas na výměnu staré matrace za novou. Nejprve zvažte, jak dlouho ji už máte. Obecně se říká, že životnost matrace je zhruba osm let. Je to však velmi subjektivní – záleží na materiálech použitých při výrobě a opotřebování. Vždy proto dobře zvažte svou situaci. Pokud však máte stále stejné lůžko více než osm let, pravděpodobně je čas na jeho výměnu.

Přemýšlejte o svých spánkových návycích

Ještě, než se rozhodnete zvolit rozměr matrace, zamyslete se nad tím, jak jste zvyklí spát. Někdo totiž spí sám, ale v noci si rád udělá pohodlí a potřebuje spoustu prostoru. V takovém případě je klasické jednolůžko malé a je vhodné vybírat z větších velikostí. Naopak pokud spíte klidně a nepřevalujete se, pak postačí i běžná šířka devadesát centimetrů.

Dobře také zvažte tvrdost matrace. U jednolůžka není řešení složité – stačí si jen vybrat, co je vám pohodlné. Nicméně u manželských postelí to může být složitější, pokud každý z vás preferuje jinou tvrdost. Můžete však využít prodej matrací s různou tvrdostí – ty jsou z každé strany jinak tuhé a oba si tak můžete vybrat, na které straně se vám leží lépe.

Měření ložnice

Zajistit komfort při spánku je velmi důležité a správná velikost matrace k tomu může výrazně přispět. Ovšem zároveň je třeba přizpůsobit se možnostem ložnice. Proto místnost dobře změřte a zvažte, jak velká postel se vám tam vejde. Je důležité zajistit dostatek prostoru pro pohodlný odpočinek, ale i pro bezproblémový pohyb po místnosti. Pokud vám nevyhovují běžně dostupné velikosti, vyplatí se investovat do matrace na míru.

Zvažování dalších aspektů

Velikost je samozřejmě jedním z nejdůležitějších parametrů, nicméně kvalitu spánku ovlivní i další vlastnosti matrace. Zejména pro alergiky je vhodné volit hypoalergenní úpravu lůžka, mnohdy jde o speciální potahy, díky kterým vás nebude dráždit prach a další alergeny.

Výběr kvalitního lůžka je rozhodně jednodušší, pokud máte k dispozici pořádný rozpočet. Spánek je totiž jednou z věcí, do kterých se opravdu vyplatí investovat. Nicméně i bez spousty financí lze sehnat poctivou matraci, která vám zajistí potřebný komfort pro zdravý spánek.