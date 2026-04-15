Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě

Libor Novák

15. dubna 2026 14:06

těžba ropy, autor: Zbynek Burival Foto: unsplash.com

Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Guardian, generuje současný válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem astronomické zisky pro největší světové ropné a plynárenské společnosti. Sto nejvýznamnějších firem v tomto sektoru vydělávalo během prvního měsíce války v průměru více než 30 milionů dolarů každou hodinu v podobě nezasloužených mimořádných zisků. Mezi hlavními vítězi této situace figurují giganti jako Saudi Aramco, ruský Gazprom či americký ExxonMobil.

Válečný střet vyhnal v březnu cenu ropy na průměrných 100 dolarů za barel, což pro tyto společnosti znamenalo jen za jediný měsíc čistý zisk z válečné konjunktury ve výši 23 miliard dolarů. Pokud se ceny na této úrovni udrží i nadále, odhaduje se, že do konce roku 2026 si ropný průmysl připíše na své konto navíc ohromujících 234 miliard dolarů. Tato data vycházejí z analýzy předního poskytovatele informací Rystad Energy, kterou zpracovala organizace Global Witness.

Zatímco akcionáři těžařských firem oslavují, dopady na běžné občany jsou drtivé. Tyto nadměrné zisky jdou přímo z kapes obyčejných lidí, kteří platí vysoké částky za pohonné hmoty do svých vozidel a za energie pro své domovy. Situace zasahuje i podnikatelskou sféru, které rostoucí náklady na energie podkopávají konkurenceschopnost. Mnoho zemí, včetně Itálie, Austrálie či Jihoafrické republiky, se pokusilo spotřebitelům ulevit snížením daní z paliv, což ovšem vede k citelnému výpadku příjmů ve státních rozpočtech určených na veřejné služby.

V Evropě proto sílí tlak na zavedení speciální daně z válečných zisků. Ministři financí Německa, Španělska, Itálie, Portugalska a Rakouska již požádali Evropskou komisi, aby vyslala jasný signál, že ti, kteří profitují z válečných útrap, musí přispět ke zmírnění břemene neseného veřejností. Taková daň by podle nich umožnila financovat dočasné úlevy pro spotřebitele a pomohla by brzdit rostoucí inflaci, aniž by došlo k dalšímu zadlužování států. Od začátku války v Íránu se účet Evropské unie za fosilní paliva zvýšil o závratných 22 miliard eur.

Naprosto největším vítězem je saúdskoarabská společnost Aramco. Pokud cena ropy zůstane na 100 dolarech, odhaduje se její válečný nadzisk za rok 2026 na 25,5 miliardy dolarů. To je částka nad rámec jejích běžných, již tak obřích výnosů. Saúdská Arábie přitom dlouhodobě patří k hlavním odpůrcům mezinárodních opatření na ochranu klimatu. Konflikt tak paradoxně nejvíce prospívá těm aktérům, kteří se nejhlasitěji staví proti ekologické transformaci a přechodu k obnovitelným zdrojům.

Pozadu nezůstává ani Rusko. Tři největší společnosti – Gazprom, Rosněfť a Lukoil – by si měly díky íránskému konfliktu do konce roku připsat dohromady 23,9 miliardy dolarů navíc. Tyto finance putují přímo do válečné pokladny Vladimira Putina a pomáhají mu financovat jeho vlastní válku na Ukrajině. Ruské příjmy z exportu ropy jsou nyní o 50 % vyšší než v únoru, což Kremlu poskytuje značný manévrovací prostor navzdory západním sankcím.

Americký ExxonMobil by mohl v roce 2026 získat nezasloužený válečný zisk ve výši 11 miliard dolarů, zatímco evropský Shell si polepší o 6,8 miliardy. Kromě přímé hotovosti se oběma firmám dramaticky zvýšila tržní hodnota díky růstu cen akcií; hodnota ExxonMobilu stoupla o 87 miliard dolarů a Shellu o 25 miliard liber. Podobně je na tom i Chevron s očekávaným nadziskem 9,2 miliardy dolarů, přičemž jeho generální ředitel Mike Wirth využil situace a prodal své akcie v hodnotě 104 milionů dolarů.

Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol označil íránskou krizi za největší šok, jaký kdy globální energetický trh zažil. Tato situace opět odhalila nebezpečí závislosti na fosilních palivech, která podkopává národní bezpečnost a suverenitu států. Podle klimatického šéfa OSN Simona Stiella tato závislost činí národy zranitelnými vůči výkyvům na nestabilních dopravních trasách, zatímco obnovitelné zdroje jako sluneční světlo jsou imunní vůči choutkám diktátorů a konfliktům v úzkých průlivech.

Investice do technologií s nulovými emisemi se nyní ukazují jako jediná cesta k trvalé energetické bezpečnosti. Odborníci varují, že volání po zvýšení produkce fosilních paliv jako reakce na krizi by jen prohloubilo expozici států vůči budoucím cenovým šokům a klimatickým dopadům. Vlády by měly podle nich využít daně z mimořádných zisků k urychlení přechodu na zelenou energii, nikoliv k udržování závislosti na ropě a plynu.

Určitým štítem proti těmto válečným ziskům se stala kapacita obnovitelných zdrojů v některých zemích. Například ve Velké Británii větrná a solární energie jen během března ušetřila dovoz plynu v hodnotě jedné miliardy liber. Přesto experti upozorňují, že dokud zůstane doprava a průmysl svázán s ropou, zůstanou dovozci fosilních paliv vystaveni globálním otřesům. Britská vláda v reakci na to prohlásila, že hodlá postupovat rychleji směrem k domácí čisté energii, aby ochránila své občany před nespravedlivými praktikami, jako je umělé navyšování cen během krizí.

13. dubna 2026 10:46

Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel

Ropná rafinerie

Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel

Americký prezident Donald Trump oznámil, že v pondělí v 15:00 středoevropského času zahájí námořní blokádu íránských přístavů. Tento krok následuje po krachu víkendových mírových rozhovorů a představuje další zásadní eskalaci napětí v regionu. Podle prohlášení amerického velení Centcom se opatření bude týkat veškeré námořní dopravy, která do íránských přístavů vplouvá nebo z nich vyplouvá.

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi

Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané

V šesti velkých evropských zemích převažuje od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu názor, že Spojené státy americké představují spíše hrozbu, nikoliv spojence. Ukázal to nový průzkum European Pulse (Evropský pulz) pro magazín Politico. 

