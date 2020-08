Microsoft má zájem o veškeré aktivity TikToku mimo Čínu, píše Financial Times

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek vydal exekutivní příkaz, kterým zakázal obchodní transakce s firmou ByteDance.

Microsoft v neděli potvrdil, že s ByteDance jedná o převzetí aktivit TikToku ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Podle zdrojů listu Financil Times však nyní usiluje také o aktivity TikToku v Evropě a na ostatních trzích, kde aplikace pod tímto názvem působí. Zájem Microsoftu se ale netýká Číny, kde společnost ByteDance svou aplikaci provozuje pod názvem Douyin.

Prezident Donald Trump nedávno pohrozil, že aplikaci TikTok v USA zakáže. Zdůvodňuje to obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech. V případě převzetí Microsoftem by aktivity TikToku v USA mohly pokračovat. Trump dal Microsoftu čas na dohodu do 15. září.

Kromě transakcí s ByteDance šéf Bílého domu ve čtvrtek zakázal obchodovat i s další čínskou společností Tencent Holdings, provozovatelem aplikace WeChat.