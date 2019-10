Svět se řítí do ekonomické krize? WTO výrazně zhoršila prognózu

Odhad růstu obchodu na příští rok organizace snížila na 2,7 procenta z dosud předpokládaných tří procent. Za zhoršením odhadů podle WTO stojí slabší prognózy růstu světové ekonomiky, které samy jsou zčásti důsledkem napětí v mezinárodních obchodních vztazích. V Evropě vyhlídky obchodu podkopává i přetrvávající nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.

WTO navíc varovala, že další cla, zpomalování růstu globální ekonomiky a brexit bez dohody by mohly světový obchod dostat pod ještě větší tlak. "Zhoršující se výhled pro obchod není povzbudivý, ale ani neočekávaný," uvedl generální ředitel WTO Roberto Azevedo. Zároveň vyzval členské země WTO k vyřešení obchodních sporů a ke spolupráci na reformě organizace.

Europe is forecast to be the region with the slowest growth in merchandise exports in 2019.



