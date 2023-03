GLOSA | Události Petra Nutila: Neuvěřitelná plodnost politika, hořící Francie a středeční extáze

Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár oznámil světu radostnou novinu. Bude znovu otcem! Vím, na tom není nic extra zajímavého, jenomže toto dítě pana Kollára bude už třinácté. A všechny ty děti má dohromady s jedenácti ženami. Gratulujeme. A přestože už od Cimrmana víme, že být sexuální štvanec, spermon a erektik není žádný med, držíme Borisovi palce do dalších, neméně plodných let. Nicméně.

Zábavné na tom je třeba to, že pan Kollár je lídrem strany SME RODINA, jedno z jejich hesel je Pracujeme srdcem a v poslední době se ve slovenském parlamentu blýskli třeba schválením zákona o pomoci matkám samožititelkám. A kromě toho o něm jedna z žen, se kterou má děti bulváru svěřila, že se dětmi se nesetkává a o tom, jak vypadá mladší syn, nemá ani ponětí. Tak tolik k rozdílu mezi politickým marketingem a realitou.

Připomíná mi to ten prastarý vtip, co se dá skvěle adaptovat i na naše poměry, totiž jestlipak víte, jaký je rozdíl mezi demokracií a demokracií uvnitř hnutí ANO? Asi jako mezi okem a kuřím okem.

Svědčí o tom rozkošný boj v ostravské pobočce ANO, jehož čelo v únoru opustil ostravský primátor Tomáš Macura, když podle vlastních slov ztratil naději na to, aby se hnutí vrátilo do směru, které mělo po svém založení. Jen pro pořádek, Macura za ANO byl v zastupitelstvu už od roku 2014 a tak si v redakci marně lámeme hlavu, v jaké verzi multivesmíru se až do letoška pohyboval, že měl naději na nějaký normální vývoj téhle partaje složené výhradně z kývajících surikat, zaměstnaných argobaronem, ale budiž. Ne nadarmo se říká, lepší pozdě než nikdy, žejo.

Lidovecký ministr Marián Jurečka odvolal generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona, ten si ale předchozí jednání ale nahrál a poslal do novin. Na nahrávce mu Jurečka nabídl mimořádnou odměnu, pokud rezignuje, jinak mu dá špatné služební hodnocení a ukončí spolupráci. Psali jsme o tom zde. V normálním světě se tomu říká nabídka která se nedá odmítnout a pokud by vás zajímaly pokročilejší aplikace tohohle principu, kupříkladu jemné náznaky ve formě uříznuté koňské hlavy v posteli, pusťte si třeba oscarový film Kmotr. Jurečka by rozhodně tak daleko nikdy nezašel, přesto jeho vyjednávání v této věci lze hodnotit jako poněkud neobratné. Když už nic, tak by měl vědět, že podobné nabídky nikdy nepředává boss, například.

Zkraje týdne jsme s Ondřejem Férem vypustili nový díl podcastu Mezi proudy a podívali jsme se v něm na zoubek demonstracím na václavském Václaváku, řešili jestli jsme sledovali inauguraci nebo korunovaci prezidenta a zamysleli se nad budoucností malých politických stran. Poslednout si jej můžete tady.

Vladimír Putin poslal do okupovaného Mariupolu dvojníka, aby se tam objímal s Moskvy dovezenými agenty a nechal se od nich pochválit za osvobození.

Analýza odpadních vod ukázala, že Pražané užívají extázi nejvíc ve středu. Z toho, že extáze má značné stimulační účinky, takže je konzument schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by pociťoval odpovídající únavu lze dobře vyvodit jednoduchý závěr, že Pražanům prostě docházejí síly už v polovině týdne. A to asi není úplně dobrá zpráva. A navíc to odnášejí i zvířata.

Byli to totiž právě lidé z Prahy, kteří pomáhali vybrat jméno pro nově narozené mládě luskouna v pražské ZOO. O vlivu omamných a psychotropních látek vypovídá, že se chudák mládě bude jmenovat Šiška.

ČSSD se v průzkumech vyhoupla nad 5 procent. Nehledejme za tím výsledek nějaké usilovné práce téhle zmírající kdysivládní partaje, jako spíš aplikaci starého dobrého českého rčení, které říká, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí.

Ve Francii pokračovaly demonstrace a stávky proti reformě důchodového systému. Přerušena byla železniční doprava, uzavřeny byly některé školy a kvůli stávce popelářů se na ulicích hromadí odpadky. Kromě toho taky lidé zapalovali auta a bojovali s policií. Inu, Francouzi znovu dokazují, že jsou národem revolucionářů, kteří se nebojí stavět barikády při každé vhodné příležitosti. Naše vláda může děkovat bohu, že Češi si vystačí nadáváním na Facebooku a opatrného frfňání u piva.

A to je pro dnešek všechno. Na viděnou příští týden!