KOMENTÁŘ | Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Libor Novák

24. března 2026 15:37

Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

Ve svém projevu Macinka přirovnal Orbána k Michelangelu Buonarrotimu s tím, že se takový člověk rodí jednou za pět set let. Zároveň tvrdil, že s Orbánovým vstupem do místnosti vstupuje samotné Maďarsko. Toto hodnocení však přichází v době, kdy je Orbánova vláda v Evropské unii vnímána jako spojenec Vladimira Putina a v Evropské unii panují vážné obavy z toho, že Budapešť funguje jako přímý informační kanál pro Moskvu.

Ministr ve svém projevu použil historické milníky let 1848, 1956 a 1989 k obhajobě současné maďarské politiky jako projevu svobodné vůle. Zbytek unie se však na maďarský postoj dívá opačně. Evropští spojenci poukazují na to, že tyto kroky spíše ohrožují společnou bezpečnost. Macinkova chvála suverenity tak ostře naráží na realitu mezinárodního podezření.

Zatímco Macinka oslavoval maďarskou pozici, na povrch vyplouvají zprávy deníku Washington Post o krocích tamního ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. Ten měl během přestávek na uzavřených jednáních unie pravidelně telefonovat ruskému ministrovi Sergeji Lavrovovi. Údajně mu podával živá hlášení o tom, co se v Bruselu projednává. Szijjártó tak de facto sloužil jako informační spojka Moskvy přímo u evropského stolu.

Tento únik důvěry vedl k tomu, že unijní státy začaly Maďarsko z citlivých jednání záměrně vynechávat. Vznikají různé menší formáty, kde se debatuje bez rizika, že se obsah okamžitě dostane do Moskvy. Macinka tedy v Budapešti oslavoval vládu, se kterou ostatní evropští partneři odmítají sdílet strategické dokumenty. Izolace Maďarska v Bruselu je přímým důsledkem této pochybné politiky.

Macinkovo nadšení pro Orbánův režim nesdílí ani maďarská opozice, která se připravuje na dubnové volby. Opoziční lídr Péter Magyar označil chování maďarské diplomacie za naprostou vlastizradu. Podle něj Szijjártó nezradil jen svou vlastní zemi, ale celou Evropu. Magyarova strana Tisza se stává hlavním vyzyvatelem Orbána a v průzkumech na něj silně dotírá.

Dalším problematickým bodem je soustavné sabotování evropské pomoci pro napadenou Ukrajinu ze strany Budapešti. Viktor Orbán nedávno zablokoval unijní půjčku ve výši 90 miliard eur, což vyvolalo u ostatních lídrů vlnu hněvu. Macinka přesto mluvil o Maďarsku jako o obhájci konzervativních tradic západu. Evropští diplomaté přitom vidí v maďarském vetu přímé ohrožení společné bezpečnosti.

Režim, který ministr zahraničí dává za vzor, se navíc uchyluje k podezřelým vyšetřováním a sledování novinářů. Orbánova vláda namísto vyjasnění úniků informací nařídila vyšetřování údajného odposlechu samotného ministra Szijjártóa. Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který na kontakty s Lavrovem upozornil, čelí lživé kampani státní moci. Panyi uvádí, že vládní složky nechaly v místnosti pro jeho schůzky se zdroji nainstalovat odposlechy.

Ruský vliv v maďarských státních strukturách je přitom dlouhodobý a hluboký. Vztah mezi Orbánem a Vladimirem Putinem stojí na silných ekonomických základech a závislosti na dodávkách energií. Obrovské zisky z těchto obchodů končí v rukou lidí napojených na vládní špičky, jako je Lörinc Mészáros. Tento oligarchický systém je dalším z rysů maďarského státu, který Macinka v Budapešti vychvaloval.

Do maďarských voleb se navíc aktivně snaží zasahovat ruské dezinformační sítě pomocí operací jako Storm-1516. Tyto kampaně šíří na internetu obsah, který má zdiskreditovat opoziční hnutí a udržet Orbána u moci. Ruská civilní rozvědka si uvědomuje, že Orbánova obliba kvůli špatné ekonomické situaci klesá. Moskva proto neváhá využívat klamavé techniky a umělou inteligenci k podpoře svého klíčového evropského spojence.

Uniklé zprávy ruské rozvědky dokonce odhalily návrh radikální strategie s názvem Gamechanger. Ruští agenti v ní uvažovali o zinscenování falešného pokusu o atentát na Viktora Orbána. Cílem bylo vyvolat vlnu emocí a odvést pozornost od špatné sociální situace v zemi. Rusko doufalo, že se tímto šokem podaří zmobilizovat Orbánovy voliče podobně, jako tomu bylo po útoku na Donalda Trumpa v roce 2024.

Macinka se tak v Budapešti otevřeně postavil za politické uspořádání, které ocitá v izolací v rámci Evropské unie jak kvůli sabotování společné pomoci napadené zemi, tak i kvůli podezřením z vynášení důvěrných informací do Moskvy. Jde o vládní systém s hlubokými ekonomickými vazbami na Rusko, který se opírá o oligarchické struktury a čelí vážným obviněním z omezování nezávislé žurnalistiky i ze zranitelnosti vůči operacím cizích rozvědek.

A zatímco Macinka mluvil o ochraně tradiční rodiny a západních hodnot, skutečné společenské dopady Orbánova režimu jsou mnohem temnější. Maďarská společnost se nachází pod tíhou zhoršující se hospodářské situace, kterou ještě prohlubuje pozastavení evropských dotací kvůli problémům s právním státem. Opozice v čele s Péterem Magyarem proto sází na protikorupční reformy, což vládní moc nese velmi nelibě.

Běžní občané musí snášet dopady systému, kde bohatnou především vládní oligarchové. Příkladem je již zmíněný Mészáros, přítel Viktora Orbána z dětství, který své obrovské jmění veřejně připisuje štěstí a vládní moci. Tyto zisky pocházejí z předražených energetických obchodů s Ruskem, na kterých je Maďarsko kriticky závislé. Tento stav vytváří hlubokou ekonomickou nerovnost a dává opozici silné argumenty o korupci a neschopnosti vládního aparátu.

Veřejný prostor je navíc záměrně zahlcován dezinformacemi a manipulativní rétorikou, která rozděluje společnost. Orbán sám sebe vykresluje jako jediného garanta míru, zatímco své politické konkurenty označuje za loutky Bruselu a zástupce válečné strany. Vládní propaganda tvrdí, že opozice chce zatáhnout zemi do války na Ukrajině, což vyvolává strach a nejistotu. Lidé jsou tak systematicky klamáni uměle vyvolanými hrozbami o vnějších nepřátelích.

Není překvapením, že kromě Macinky na akci vystoupili také lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová nebo šéf nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu Geert Wilders. Tuzemský ministr zahraničí se tak podle rčení vrána k vráně sedá nesmazatelně zařadil po bok nacionálně-populistických politiků, mezi něž ale, ke smůle nás ostatních, táhne ze své pozice i celé Česko.

18. března 2026 20:55

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump Komentář

Jakému clu teď bude podléhat Česko? U vývozu z EU může klesnout i vzrůst, rozhodne Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.
Tomio Okamura Komentář

Okamura označuje své voliče za „naše občany". Jde jen o malou a specifickou část českého národa

Výroky Tomia Okamury k ukrajinské vlajce na Karlově mostě znovu otevírají otázku, kde končí legitimní politický názor a začíná zneužívání ústavní funkce k polarizaci společnosti. Předseda Poslanecké sněmovny se stylizuje do role mluvčího „našich občanů“, ačkoli reprezentuje jen úzký segment voličů. Kritika symbolických projevů solidarity s napadenou Ukrajinou tak neslouží ochraně veřejného zájmu, ale udržování konfliktu jako základního politického nástroje.

Hormuzský průliv

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři

Evropská komise vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami, podle kterých maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předával Rusku citlivé informace z interních jednání Evropské unie. Deník Washington Post s odvoláním na bezpečnostní činitele uvedl, že Szijjártó během přestávek na summitech pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova. Maďarský ministr tato obvinění rezolutně odmítl a označil je za nesmyslné konspirační teorie a falešné zprávy.

Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak

Je americký prezident Donald Trump schopen ukončit válečný konflikt s Íránem, i kdyby si to sám přál? Na rozdíl od obchodních cel nelze válečné střety jednoduše vypnout podle momentálního rozmaru nebo snahy o stabilizaci finančních trhů. Hlavním tématem po pozastavení hrozeb útoky na íránské elektrárny tedy není jen to, zda Trump opět couvl, ale zda má vůbec k dispozici únikovou cestu.

Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet

Březnové počasí v České republice nadále potvrzuje svou pověst proměnlivého období. Podle nejnovějších dat ČHMÚ.cz nás čeká víkend ve znamení velké oblačnosti a teplot, které se budou držet v poměrně úzkém rozmezí. Jaro se sice hlásí o slovo, ale zimní doplňky ještě rozhodně neschovávejte, zejména pokud se chystáte do vyšších poloh.

Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Tato otázka se stala velmi aktuální poté, co se Írán minulý pátek pokusil zasáhnout společnou britsko-americkou vojenskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Britský ministr obrany John Healey potvrdil, že byly vypáleny dvě rakety – jedna selhala a druhá Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? la úspěšně sestřelena.

Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý

Americký prezident Donald Trump vystoupil s prohlášením, které zásadním způsobem mění pohled na aktuální blízkovýchodní krizi. Podle jeho slov Spojené státy navázaly přímý a intenzivní kontakt s vysoce postaveným představitelem íránského režimu. Hlavním motivem těchto rozhovorů je nalezení cesty k okamžitému ukončení válečného konfliktu, přičemž obě strany údajně projevují silnou vůli k dosažení shody.

Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.

Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana

Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.

Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.

WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.

Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy“. Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Současná vládní koalice přichází s plánem na výrazné omezení koncesionářských poplatků, které platí domácnosti i firmy České televizi a Českému rozhlasu. Podle nové dohody by se povinnost platit měla zcela zrušit pro několik velkých skupin obyvatel, konkrétně pro zdravotně postižené, děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let. Úleva se má dotknout také firem, přičemž v současnosti jsou od plateb osvobozeny pouze malé podniky do 24 zaměstnanců.

Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ

Hrozba Íránu, že v případě amerického útoku na svou energetickou síť přistoupí k „nevratné destrukci“ vodohospodářské infrastruktury v Perském zálivu, vyvolává v regionu zděšení. Pro pouštní státy, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt a Omán, představují odsolovací zařízení kritickou civilní i ekonomickou tepnu. Bez nich by život v těchto moderních metropolích postavených uprostřed vyprahlé pustiny nebyl možný.

