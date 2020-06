Zemřel americký herec, režisér a scénárista Carl Reiner, bylo mu 98 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 98 let zemřel americký herec, režisér a scénárista Carl Reiner. Agentuře Reuters to potvrdila jeho asistentka, podle níž zemřel přirozenou smrtí ve svém domově v kalifornském Beverly Hills. Reiner se proslavil především jakou autor klasického sitcomu ze 60. let minulého století "The Dick Van Dyke Show", v poslední době se objevil například v trilogii Dannyho parťáci.