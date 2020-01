První kolo hlasování České hudební akademie skončilo 20. ledna. "Celkově v něm pod dohledem notáře v patnácti kategoriích hlasovalo 351 akademiků," uvedla ředitelka české pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) Petra Žikovská.

Českou hudební akademii tvoří hudební odborníci z řad novinářů, dramaturgů, pořadatelů koncertů i samotných muzikantů, dosavadních držitelů Anděla. Nejstarší tuzemské odborné hudební ceny se budou předávat 31. března, tentokrát budou vedle zástupců hudební branže přístupné i veřejnosti. Ceremoniál, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize, se uskuteční v pražském O2 universu. Večerem diváky provede Ewa Farna.

V prestižní kategorii Album roku proti desce Mišíka Jednou tě potkám stojí kapela Chinaski s nahrávkou, které dala jméno 11, a předloňský objev Andělů Mirai s druhou vydanou deskou Arigató. Do boje o sošku Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny se posmrtně dostal i Karel Gott se svým posledním duetem s dcerou Charlotte Ellou Srdce nehasnou autorů Richarda Krajča a Petra Harazina. Mezi novinky letošních Andělů patří zavedení nové kategorie Slovenské album roku, ve které jsou nominovaní Marián Čekovský, Sima Martausová a skupina Nocadeň. Novinkou je také zřízení Coca-Cola ceny fanoušků, o jejímž vítězi rozhodnou hlasováním na internetu přímo hudební příznivci.

"Nominace ve všech kategoriích ukazují, že podobně jako ve světě se i u nás kvalitní pop stále častěji protíná a vzájemně ovlivňuje s dříve okrajovými žánry. Nominace jsou opět velice pestré a upozorňují na řadu skvělých desek, které tu v uplynulém roce vznikly. Potvrzuje se, že rozhodnutí vrátit předávání žánrových cen do hlavního ceremoniálu, které jsme udělali před třemi roky, bylo správné," podotkl předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Spolu s Vedralem a Žikovskou v radě ČHA usedli publicista Josef Vlček, loňský laureát Síně slávy Michal Prokop a producentka Cen Anděl Lucka Hájková.

Na loňských Cenách Anděl po dvou soškách za vítězství získali skupina Lucie, zpěvačka Bára Poláková a nováčci The Atavists. Do Síně slávy vstoupil zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. V kategorii Sólový interpret cenu získal Miro Žbirka za své Double Album. V kategorii Skupina rozhodla ČHA o vítězství několikanásobných držitelů Anděla Monkey Business a jejich desky Bad Time for Gentlemen. Hlasovalo přes 350 členů ČHA. O vítězích v hlavních kategoriích rozhodlo 152 akademiků.