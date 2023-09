Masivní stávka v Hollywoodu se blíží ke konci. Studia a scénáristé mají dohodu na dosah ruky

O uzavření této dohody informovaly společným prohlášením svaz WGA, který reprezentuje 11 500 filmových a televizních scenáristů, a sdružení AMPTP, které zastupuje zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností. Dohody bylo dosaženo po pěti dnech intenzivních vyjednávání.

Svaz WGA označil dohodu za mimořádnou a uvedl, že přinese tvůrcům významné záruky. Vyjednávací tým uvedl, že to bylo možné díky silné solidaritě členů WGA a podpoře od jejich odborových kolegů.

Stávka však zatím nebyla oficiálně odvolána. Sdružení WGA varovalo scenáristy na sociálních sítích, aby se zatím nevraceli do práce. Dohodu musí nejprve potvrdit rada sdružení a jeho členové. Nicméně stávkové protesty by měly skončit. Dohoda má platit následující tři roky, a podle časopisu Variety by se natáčení populárních večerních talk show mohlo obnovit již začátkem října.

Podrobnosti o podmínkách dohody zatím nejsou známy. Odbory však požadovaly zlepšení finančního ohodnocení scenáristů ze strany hollywoodských studií a také stanovení pravidel pro používání nových technologií, včetně umělé inteligence. Stejné požadavky má i odborové sdružení herců SAG-AFTRA, které se ke stávkujícím scenáristům připojilo v červenci.

Scenáristé zahájili stávku v květnu a v červenci se k nim připojili také herci. Jejich požadavky zahrnují vyšší platy, lepší pojištění a jasná pravidla pro použití umělé inteligence (AI) v tvorbě.

Za stávkou stojí populární herečka Fran Drescher, která je českým divákům známá ze seriálu Chůva k pohledání coby hlavní postava Fran Fine. Té vadí například skutečnost, že ačkoliv filmová studia uvádí, že nemají peníze, ve skutečnosti platí stovky miliony dolarů svým ředitelům.

Aliance filmových a televizních producentů (AMPTP) se přitom bránila s tím, že nabídla scénáristům "velkorysé zvýšení odměn", ale obě strany nebyly schopny dosáhnout dohody. Samy filmové konglomeráty se ale ocitly pod tlakem, aby učinily své streamovací služby ziskovými.

Mezi stávkujícími herci byli i členové týmu filmu Deadpool 3. Premiéra filmu byla plánována na začátek května příštího roku, ale současný vývoj situace tento plán ohrožuje. Stávka také ovlivňuje práci na osmém dílu akční série Mission: Impossible a na dalším komiksovém projektu Venom 3. Stávka by mohla ovlivnit také plánovaný třetí díl série Avatar a pokračování filmu Gladiátor z roku 2000.

Herci Cillian Murphy, Matt Damon a Emily Bluntová dokonce opustili londýnskou premiéru snímku Oppenheimer, když odboroví předáci oznámili zahájení stávky. Režisér Christopher Nolan pak řekl divákům, že "odešli napsat transparenty" pro očekávané protesty. Dodal, že podobně jako George Clooney a další hvězdy podporuje hereckou stávku.

Herci se poté shromáždili před kalifornským sídlem streamovací služby Netflix, na kterém se také objevili lídři SAG-AFTRA Fran Drescherová a Duncan Crabtree-Ireland. Další protest se konal před areálem Disney a herci protestovali také u kanceláří HBO v New Yorku, kde volali, aby "chamtivost korporací skončila".