Google, Facebook a další budou muset platit vydavatelům za obsah

Posílení pozic vydavatelů nad rámec unijní směrnice kritizuje americká společnost Google, která provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) změnu podpořil.

Firmy jako Google, Twitter nebo Facebook budou muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Licenční poplatek by podle návrhu senátora Jana Laciny (STAN) měl zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy.

V případě nedohody platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání by odměnu mělo stanovit ministerstvo kultury, které by na to také mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun. Lacinova úprava sankci zpřísnila až na jedno procento celkového ročního obratu.

Baxa poslancům řekl, že posílení ochrany vydavatelů vůči poskytovatelům služeb informační společnosti nebude znamenat ztížení boje s dezinformacemi nebo omezování rozvoje informačních služeb. Reagoval tak nepřímo na tvrzení společnosti Google, podle níž Lacinova změna "znesnadní lidem přístup k důvěryhodným zprávám". Upozornil na to server Mediář, podle něhož Google hrozí odstoupením od dosavadních licenčních dohod s českými vydavateli. Bez licence a hrozby sankce by pak mohl používat jen velmi krátké úryvky nebo vkládání hypertextových odkazů.

S Lacinovými úpravami podle Mediáře naopak souhlasily Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako INCORP, Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz, která je vůči novele v dvojjediné roli. Kromě internetového vyhledávače totiž provozuje také zpravodajské servery.